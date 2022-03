Paulo André - Reprodução de vídeo

Publicado 20/03/2022 15:59

Paulo André ficou indignado com sua desclassificação da Prova do Anjo, que rolou na tarde deste sábado, no "Big Brother Brasil 22", da Globo, e não escondeu sua revolta com a derrota. O fato repercutiu dentro e fora da casa, e o atleta avaliou sua postura e se retratou com Tadeu Schmidt e com a produção do reality show.

Neste domingo, PA esteve no confessionário para gravar seu raio-x deste domingo, e aproveitou para pedir desculpas por sua postura e esclarecer seu ponto de vista sobre a prova. "Uma coisa que vou falar aqui que nem é pro público, é diretamente pra direção do programa, pra todo mundo envolvido no programa e também pro Tadeu. Ele falou, ontem (sábado), sobre a prova. A minha reação não foi sobre as regras... Estava bem bolado comigo mesmo", começou a dizer ele.



Durante a Prova do Anjo, PA descumpriu uma regra pre estabelecida, apesar de ter terminado com mais velocidade contra Eslovênia. Ele continuou, se desculpando: "Quando saí, soltei até um palavrão. Peço desculpas. Não foi diretamente à direção, às regras. Eu sou um cara que entendo regras. Fiquei chateado, no momento, comigo mesmo. Então, caso tenham entendido que tenha sido para as regras, não foi".



Ele seguiu também se retratando mais uma vez para o apresentador do programa. "Ontem, o Tadeu falou: 'Sei que é chato' e tal, então, Tadeu, se isso chegar em você também, peço desculpas caso tenha entendido dessa forma. Fiquei bolado com a situação e comigo mesmo. Saí meio bolado como se tivesse saído de uma prova de 100 metros e tivesse pisado na linha e sido desclassificado. Foi dito antes que não poderia sair do totem, então eu super entendo. Eu sempre vou respeitar as regras e respeitar vocês aí, valeu? 'Tamo' junto e é 'nóis'", finalizou ele.



Paulo André acabou eliminado da prova do anjo por infringir uma pequena regra. O fato foi muito repercutido fora da casa, e seu descontentamento chamou atenção do público.