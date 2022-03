Sabrina Sato - Fernando Tomaz /Divulgação

Sabrina Sato Fernando Tomaz /Divulgação

Publicado 20/03/2022 20:33

Rainha de Bateria da Unidos de Vila Isabel, a apresentadora Sabrina Sato está pronta para voltar à Marquês Sapucaí para o primeiro ensaio técnico da Escola em 2022. E, como de costume, a estrela do GNT escolheu um look poderosíssimo e irreverente. O modelito tem grife e foi assinado pelo designer Jimovir Domoustchiev, o mesmo que já criou várias roupas para ninguém menos do que a cantora Lady Gaga.

fotogaleria

As peças de Domoustchiev são preparadas artesanalmente por ele em seu atelier de Londres, na Inglaterra. Embora se inspire nas mulheres, há um elemento unissex nos designs de Domoustchiev e seu lema é "ousadia"!

O styling foi de Pedro Sales. Domoustchiev explora a autoexpressão e usa uma forma exagerada para dar vida ao seu fascínio por gênero, sensualidade, individualidade e exuberância. Sabrina Sato foi Rainha de Bateria da Vila Isabel entre 2011 e 2019 e esse ano reassume seu posto.

A escola será a última a se apresentar no sábado, 23 de abril, com o enredo "Canta, canta, minha gente! A Vila é de Martinho", em homenagem ao cantor e compositor Martinho da Vila. "Com o coração batendo mais forte! Canta alto minha @unidosdevilaisabel! @swingueiradenoel vamos celebrar a vida e matar a saudade da nossa Sapucaí", escreveu a estrela ao compartilhar as fotos do look no Instagram.