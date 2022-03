Paulo Vaz e Pedro HMC - Reprodução do Instagram

Publicado 20/03/2022 16:45 | Atualizado 20/03/2022 16:56

O influenciador Pedro HMC, criador do canal Põe Na Roda, se pronunciou pela primeira vez na sexta-feira, sobre a morte do marido, o ativista trans e policial civil Paulo Vaz, conhecido como Popó Vaz, que ocorreu na última semana, em São Paulo. Em um comunicado publicado no Instagram, a equipe comunicou que Pedro vai se manter afastado das redes sociais, até que se recupere do luto.

"Os últimos dias foram duros. A dor é imensa e Paulo fará muita falta. Seu legado é inestimável. Pelos próximos tempos, Pedro ficará afastado das redes para se recuperar e viver seu luto. Ele está amparado por amigos, parentes e pela família do Paulo, que a todo momento esteve ao seu lado. Ele agradece pelo apoio, solidariedade e preocupação de todos", registrou a nota.



Paulo morreu na última segunda-feira (14). O influenciador e policial civil, um dos únicos homens transexuais em carreira no Brasil, teve a morte confirmada nas redes sociais pela agência Mosaico, que fazia o gerenciamento de sua carreira.



Paulo vivia um relacionamento desde 2018 com o também influenciador Pedro HMC, conhecido como um dos fundadores do popular canal LGBTQIA+ Põe na Roda.