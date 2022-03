Amaral - Reprodução de vídeo

Publicado 20/03/2022 17:56

O ex-jogador Amaral foi o oitavo desmascarado do "The Masked Singer Brasil", programa apresentado por Ivete Sangalo, na Globo. O atleta estava escondido por trás da fantasia do simpático cachorro. O vira-lata caramelo, que se tornou um mascote não-oficial do nosso país, se despediu da competição neste domingo.

Ao ser revelado, Amaral, que jogou pela Seleção Brasileira nos anos 90, falou sobre a experiência de cantar no palco do programa. "Tive um pouco de dificuldade para cantar, algumas palavras", revelou Amaral. "Mas foi legal. Importante é você vestir a fantasia, a personagem. Tenho que agradecer a Deus, a vocês".

O ex-atleta acumulou vitórias no programa antes de ser desmascarado e deve esse bom desempenho a uma treinadora muito especial: "Ninguém sabia. Minha filha sabia, a gente ensaiava junto as músicas. Porque eu tenho a língua presa e não saiam algumas palavras".



Amaral jogava como volante e teve passagens vitoriosas por clubes como Palmeiras, Corinthians e Vasco da Gama até chegar à Seleção. "Eu acho que oportunidade na vida é uma vez só, então não deixo escapar", disse Amaral enquanto se despedia do programa apresentado por Ivete Sangalo. "Eu sou um cara que gosta de levar alegria. Às vezes a gente tem aquela tristeza, mas sempre estampo meu sorriso para as pessoas que necessitam", contou.