Publicado 20/03/2022 17:19

Avisa que é ela! Gabi Martins desfilou toda sua beleza e simpatia pelas praias do Rio, neste domingo. É que a cantora e ex-BBB20, da Globo, foi clicada com uma amiga se refrescando em Copacabana, na Zona Sul da cidade. Para a ocasião, a loira optou por um biquíni vermelho cavado, que ressaltou suas curvas.

fotogaleria

Feliz da vida, Gabi, que neste ano será destaque no desfile da Vila Isabel, estava toda sorrisos com a amiga durante bate-papo na água. Ao chegar no local ela já percebeu a presença dos paparazzi e, bem-humorada, até brincou com o profissional, ao fingir que também tirava uma foto dele. Para compor o lookinho praiano, a cantora escolheu um short jeans com botão aberto e a parte de cima do biquíni vermelho.