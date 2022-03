Lais - Reprodução de vídeo

Publicado 20/03/2022 19:02 | Atualizado 20/03/2022 19:12

Preocupada com a formação do Paredão deste domingo, Laís conversou com Lina e Eslovênia na academia sobre suas opções de voto no "Big Brother Brasil 22", da Globo. A médica usou Painel Tático e levantou a hipótese de um possível contragolpe, caso seja indicada por Arthur Aguiar, Líder da semana.

No bate-papo, a sister explicou: "Se for votação normal, acho que o PA vai ter seis votos, se o Lucas votar nele". A rapper questiona: "Será que o Lucas vai votar nele? Vamos ver", questiona, um pouco na dúvida de que o engenheiro vá no atleta. "Isso se a Jessi não votar no Eli", reflete Laís.



A médica segue: "Se for votação normal, no mais votado da casa o PA está". Lina fala: "Dependendo do Lucas e da Jessi. Ela tá pensando ainda". Laís comenta: "Se ele (Paulo André) tiver Contragolpe do mais votado, ele puxa a Jessi". "Ou eu ou Eli", avalia a cantora e atriz.



Laís segue falando sobre as possibilidades do Paredão deste domingo: "Se for Contragolpe do Gustavo, é Eli ou Eslô. Vamos colocar as duas possibilidades". "O Gustavo quer muito ir com o Eli", conta Linn. A cantora pergunta em seguida: "E se tiver um Contragolpe da Laís?". "Aí eu vou no DG mesmo", responde a médica.



Vale lembrar que, de acordo com a dinâmica revelada durante a semana, haverá Contragolpe da indicação do Líder nesta semana. Arthur Aguiar já chegou a revelarque votaria na médica neste domingo.