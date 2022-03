Carla Perez e Anitta - Reprodução do Instagram

Publicado 20/03/2022 19:43 | Atualizado 20/03/2022 19:45

Anitta está feliz da vida com o sucesso que seu single "Envolver" está fazendo em todo o mundo. A faixa, cantada em espanhol, chegou à sétima posição do Top 10 Global do Spotify, marcando sua melhor marca na plataforma de áudio. Para comemorar, a Poderosa participou do projeto "We Are Carnaval", comandado por Xanddy Harmonia e Carla Perez, em Miami, nos Estados Unidos, que rolou neste sábado.

Super empolgada, a cantora subiu no palco para cantar com o amigo e a banda Harmonia do Samba e animou o público local. Nas redes sociais, Carla Perez e Anitta postaram diversas fotos e vídeos do evento, onde é possível ver a "Girl From Rio" cantando, dançando e até tocando instrumentos.

"Xanddy e Carla são meus amigos e me apoiaram quando eu decidi ter meu primeiro trio em Salvador mesmo quando muita gente ainda era contra", relembrou a cantora, nas redes sociais.