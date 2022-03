Larissa Manoela - Reprodução do Instagram

Larissa ManoelaReprodução do Instagram

Publicado 20/03/2022 22:38

Ela não para! Larissa Manoela aproveitou o domingo ensolarado em Saquarema, na Região dos Lagos, do Rio, para relaxar e renovar o bronzeado em mais um dia de praia. A atriz, de 21 anos de idade, que está brilhando como a Isadora, da novela "Além da Ilusão", postou cliques e vídeos em que mostra o biquíni escolhido para a ocasião e, posteriormente, já curtindo o descanso.

fotogaleria

"Folguinha? Mereço", disse ela na legenda de um dos vídeos postados nos stories de seu Instagram. Sempre que pode e que tem uma pausa nas gravações da trama das 18h, na qual é protagonista ao lado de Rafael Vitti, a atriz corre para as áreas de natureza do Rio.

A postagem, claro, contou com diversos elogios para atriz e cantora. "A beleza de milhões, eu amo demais", comentou outra. "A mulher mais linda do Brasil, perfeita", escreveu ainda uma terceira. Vale lembrar que, além de está no ar na novela das 18h, da Globo, Larissa também lançou na semana passada seu novo single, a música "Tenho o Poder", em parceria com MC Zaac.