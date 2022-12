Jenny Miranda não pretende tirar Bia de A Fazenda 14 - Reprodução de vídeo

Publicado 06/12/2022 11:17

Rio - Jenny Miranda revelou que não pretende tirar a filha, Bia Miranda, do confinamento de "A Fazenda 14", da Record, em Itapecerica da Serra, no interior de São Paulo. A filha adotiva de Gretchen soltou o verbo, através do Instagram Stories, nesta segunda-feira, após os internautas pedirem um posicionamento dela, já que as aliadas de Bia no jogo, Deolane Bezerra e Pétala Barreiros, desistiram do reality rural.

Logo depois, a filha adotiva de Gretchen citou o caso de Pétala. "Agora a família da Pétala tá arregando aí, inventando também, sei lá se é verdade ou mentira, falando que a irmã também tá internada", continuou Jenny, antes da confirmação da desistência da peoa, nesta segunda-feira.

"Agora tão me chamando pra eu me posicionar, pra tirar a Bia de lá de dentro. Eu nem sabia que ela ia entrar, se ela quiser sair, ela que bata o sino. Agora o povo tá arregando aí com medo de perder, aprende a jogar, toma vergonha na cara vocês. É um jogo", disse a noiva de Fábio Gontijo.