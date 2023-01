Marcos Oliveira abre o coração em entrevista ao programa A Tarde é Sua - Reprodução de vídeo

Publicado 03/01/2023 13:35 | Atualizado 03/01/2023 13:42

Rio - Marcos Oliveira, de 66 anos, que viveu o personagem Beiçola no seriado "A Grande Família", participou do "A Tarde é Sua", da RedeTV!, desta segunda-feira, e falou sobre seu estado de saúde após passar por uma cirurgia de fístula na uretra, em julho do ano passado. No quadro "Roda Especial", o ator recordou os dias de internação no hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio, e relatou delírios e uma convulsão enquanto estava na unidade de saúde.

"Eu estou em um processo, que na verdade ainda está no meio, passando por uma turbulência. Desde o dia 06 de dezembro está sendo uma loucura. Eu entrei em convulsão e tive delírios maravilhosos. Parecia que eu estava em uma peça de teatro e só tinha gente enferma. Era uma loucura. Tinha ainda um homem que vestia a roupa do Agostinho e pedia: 'enfermeira, me leva para fazer xixi'. E a enfermeira: 'Vou chamar a polícia e vou te acusar de assédio sexual'. E eu deitado na cama ouvindo aquelas coisas. Foi um delírio de enfermaria de hospital. Foi lindo, de uma poesia… Era assoalho de madeira, com camas brancas e toda aquela aparelhagem. Tinha pessoas loucas também naquele meio. Eram atores com roupas de bailarina dançando em cima da cama...", afirmou Marcos.



Logo depois, o artista desabafou sobre a dificuldade que enfrentou para realizar seu tratamento. "Fiz um tratamento, fizeram a operação, coloquei a colostomia, e esperei. Eu saí no dia 30 de dezembro e precisei voltar em janeiro, porém, quando cheguei lá, a equipe toda mudou, pois lá é uma faculdade de urologia. Não consegui fazer uma outra cirurgia, porque estavam esperando um médico. No final das contas, levou um bom tempo até eu conseguir operar, que foi em julho".

