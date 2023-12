Rodrigo Simas e Marcello Melo Jr. gravam cenas de Renascer em São Conrado - Fabrício Pioyani / Agnews

Rodrigo Simas e Marcello Melo Jr. gravam cenas de Renascer em São ConradoFabrício Pioyani / Agnews

Publicado 22/12/2023 12:51

Rio - A sexta-feira foi de trabalho para Rodrigo Simas e Marcello Melo Jr.. Os artistas gravaram cenas de "Renascer", próxima novela das 21h, da TV Globo, na praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio. Na trama, os artistas interpretarão os irmãos, José Venâncio e José Bento, respectivamente. Os personagens são filhos de José Inocêncio (Marcos Palmeira).

Intérprete de Eliana na trama, Sophie Charlotte participou da gravação da novela em Ipanema , nesta quinta-feira. De biquíni branco e canga preta, a mulher de Daniel de Oliveira exibiu o corpo em forma. O ator Pedro Neschling, que interpretará Eriberto no folhetim, também gravou cenas no local.

No mesmo dia, a TV Globo divulgou o primeiro trailer do remake de Renascer, exibida originalmente em 1993, e empolgou os internautas. "Em 2024, venha com esse novelão que promete fortes emoções. Que chamada é essa, Brasil. Que espetáculo de imagem. Entregou tudo. Já estou ansioso demais", comentou um usuário do X, antigo Twitter. "Que elenco, que novela, que história!", disse outro. "Vem novelão", apostou uma terceira pessoa.