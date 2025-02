Maria Beltrão e Dira Paes fazem parte do time de transmissão do Oscar da TV Globo - Beatriz Damy/TV Globo / Daniela Toviansky/TV Globo

Publicado 27/02/2025 16:13

Rio - Uma das responsáveis pela transmissão do Oscar 2025, a TV Globo anunciou, nesta quinta-feira (27), quem fará parte do time de comentaristas. Maria Beltrão comandará a programação, com os comentários de Dira Paes e Waldemar Dalenogare. Juntos, eles serão os responsáveis por conduzir a cerimônia de premiação nos estúdios da emissora, neste domingo (2), a partir das 22h.

Além deles, a Globo ainda conta com a tradução simultânea de Anna Viana, e as correspondentes Sandra Coutinho e Carolina Cimenti, com as informações e bastidores da cerimônia, direto de Nova York. O Oscar será transmitido pela emissora para todo o Brasil, menos para o Rio de Janeiro, que estará acompanhando os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval carioca.

“Eu sou apresentadora do Oscar na Globo desde 2006 e posso dizer - sem dúvida nenhuma - que esta vai ser a cobertura mais marcante. Nunca o Brasil esteve tão perto de levar uma estatueta para casa e só de me preparar para a transmissão eu já me emociono. O que eu espero é que a gente possa fazer a festa do cinema brasileiro no domingo de Carnaval. Será uma honra anunciar os nomes do filme 'Ainda Estou Aqui' e da Fernanda Torres durante a festa do Oscar. Que venham as vitórias!”, destaca Maria Beltrão.

Dira Paes também se mostra emocionada com as chances do Brasil na premiação. “Estamos num momento fascinante, um momento onírico para o cinema brasileiro e nós temos que festejar. Estamos todos aqui de dedos cruzados. Participar da transmissão do Oscar já é uma emoção única. E esse ano será ainda mais especial. Vai ser indisfarçável a nossa torcida para o nosso grande filme e é nesse espírito de celebração que vamos começar a nossa apresentação. Vamos conseguir esse prêmio, vamos trazer esse prêmio para o Brasil”, torce.

O crítico de cinema Waldemar Dalenogare fala sobre a sua expectativa. “Me sinto extremamente honrado de fazer parte desta transmissão que já é histórica para o nosso cinema. Com a experiência de coberturas prévias e com o trabalho desenvolvido durante a temporada inteira acompanhando filmes, festivais e premiações, acredito que a transmissão na TV aberta se torna um ponto de encontro do cinéfilo que tem por costume assistir à premiação com as pessoas que torcerão pelo reconhecimento de 'Ainda Estou Aqui'. E acho que o nosso time de transmissão se complementa muito e estou ansioso para comentar um Oscar que já é muito especial”, afirma Dalenogare.

Indicado a Melhor Filme e Melhor Filme Internacional, "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, conta a história de como Eunice Paiva precisou se reinventar para cuidar de cinco filhos após ter seu marido, Rubens Paiva, levado de casa por oficiais da ditadura militar na década de 1970. O longa, baseado na obra homônima de Marcelo Rubens Paiva, é estrelado por Fernanda Torres, que disputa a estatueta de Melhor Atriz.

Além da TV Globo, a cerimônia de premiação do Oscar 2025 também será transmitida pela TNT e pelo serviço de streaming Max