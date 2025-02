Daniela Beyruti é filha de Silvio Santos e executiva do SBT - Reprodução de vídeo

Daniela Beyruti é filha de Silvio Santos e executiva do SBTReprodução de vídeo

Publicado 26/02/2025 08:19 | Atualizado 26/02/2025 09:11

Rio - Presidente do SBT, Daniela Beyruti abriu o jogo sobre o futuro da emissora em rara entrevista ao jornalista Flávio Ricco, na Leo Dias TV. A filha de Silvio Santos confirmou os planos de ter um reality show na grade de programação, conversas com Boninho e a exibição do "The Voice".

"A gente vai ter reality show no SBT. Não sabemos (se vai ser este ano). A gente quer aproveitar uma janela, em que o público fica sem reality show, que é entre 'BBB' e 'A Fazenda'. Não gosto de fazer correndo, quero fazer as coisas direito. A gente está perto de março já. Se der tempo de fazer bem feito, por que não? Se não der tempo, vai ser um projeto sim de 2026", afirmou Daniela.

Ela ainda entregou que o projeto envolve Boninho. "Envolve. Eu não gostaria de fazer se não fosse com ele. Acho que ele tem o know-haw, acho que ele tem uma marca, acho que ele sabe fazer melhor do que ninguém, e daí, se a gente for voltar com esse gênero, e ele está com vontade voltar e fazer uma parceria com a gente nisso, por que não?”, declarou Beyruti.

O SBT também exibirá o "The Voice", que fez parte da grade da TV Globo. "Esse ano vai ter 'The Voice' no SBT. Não está decidido ainda (quem vai apresentar). Ele está lá (o Tiago Leifert, que já apresentou o reality musical na Globo), mas nas primeiras conversas come ele, ele falou que queria fazer o futebol. Mas hoje não tem ninguém decidido".

Casos de Família

Sobre o 'Casos de Família', Daniela elogiou o desempenho de Cariúcha e Jojo Todynho nas gravações do programa e entregou que está com ciúme da antiga apresentadora da atração, Christina Rocha. "A Cariúcha foi maravilhosa (nos testes), a Jojo Todynho foi maravilhosa. Mas posso confessar uma coisa? Fiquei com muito ciúme da Christina Rocha na Globo. Se ela topar uma reconciliação com a gente... A Cariúcha foi um espetáculo. Jojo foi maravilhosa, mas quando vi a Chris fazendo propaganda para o 'BBB' fiquei enciumada".

Novelas

O setor de novelas do SBT será expandido. "A gente quer fazer uma coisa diferente. A gente construiu uma marca muito boa com esse gênero, que é mais família, infanto-juvenil, em que os protagonistas são as crianças. A gente quer explorar um pouco os protagonistas adultos, mas ainda focando na família", adiantou ela, que falou sobre os projetos. "Tem tanto para o núcleo totalmente adulto, resgatando um passo da nossa história, e a gente quer fazer uma que tenha criança, mas que os protagonistas sejam adultos".

Rodrigo Faro no SBT?

Após deixar a Record ano passado, rumores de que Rodrigo Faro estaria negociando com SBT surgiram. Daniela, então, revelou se o apresentador está nos planos da emissora. "Estou cuidando da cozinha, da cozinha, da cozinha. A grade de programação e os programas, para mim, são cardápio, receitas e pratos. Hoje, estamos com a grade coberta. Estou mexendo na cozinha, na estrutura. Não estou me dedicando tanto a essa parte de contratações, negociações. Tem uma questão operacional que eu preciso organizar primeiro, para poder dar mais agilidade de voltar com a essência SBT".

'Grata surpresa'

A presidente do SBT elogiou a performance de Virginia Fonseca à frente do "Sabadou com Virginia". "Foi uma grata surpresa. Foi maravilhoso como aconteceu. Ela surpreendeu todo mundo. Ela estava mais pronta para a TV do que qualquer um poderia imaginar".

Saudade do pai

Filha de Silvio Santos, Beyruti falou sobre a saudade que sente do pai, que morreu aos 93 anos, em agosto do ano passado , e o legado dele na TV. "Fui a última pessoa a ficar com meu pai. É impressionante o que aconteceu comigo desde que ele se foi, veio uma força muito grande de levar isso para frente. Meu pai também tinha conversas difíceis com a gente desde os 80 anos. De ele falar: 'é a lei natural da vida, eu vou primeiro'. Tanto é que ele falou exatamente o que queria que acontecesse no dia que ele fosse", lembrou.

"Daí veio uma força de continuar esse legado. Meu pai não sofreu, ele gostava de viver. Não necessariamente estar vivo. Ele gostava da vida, das pessoas, de viajar, de produzir. A última conversa que tive com ele, ele ia voltar com o 'Porta da Esperança'. Estava cheio de ideias", destacou ela, que citou o privilégio de ser filha de um dos maiores ícones da televisão.

"Além ter vindo essa força, veio a gratidão. A gratidão supera a tristeza. Tive privilégio. Sou fã dele, fã do SBT, de ser filha, ter tido a oportunidade de crescer com ele. Outra coisa que me consola: ele foi embora e eu tinha certeza que ele me amava e eu tenho certeza que ele sabia que eu amava ele. Isso é muito individual, sei que todas as minhas irmãs compartilham da mesma coisa. O máximo que eu pude estar com ele, eu estive... Ele faz falta? Faz muita falta. Mas ele viveu. Ele fez o que gostava", concluiu.