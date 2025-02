TV Globo divulga primeiro trailer de 'Vale Tudo' - Reprodução de vídeo

TV Globo divulga primeiro trailer de 'Vale Tudo'Reprodução de vídeo

Publicado 25/02/2025 07:52 | Atualizado 25/02/2025 08:23

Rio - A TV Globo divulgou o primeiro trailer do remake de "Vale Tudo", que estreia em março, na noite desta segunda-feira (24), e movimentou as redes sociais. Em um trecho do vídeo, a vilã Odete Roitmann (Debora Bloch) aparece descendo de um helicóptero e diz: "Pode avisar que Odete Roitmann chegou".

fotogaleria

O trailer também mostra o golpe que Mária de Fátima (Bella Campos) dá na mãe, Raquel (Taís Araujo), ao vender a casa da família para se mudar para o Rio de Janeiro, além do momento em que a jovem ambiciosa conhece o modelo decadente César (Cauã Reymond) em uma piscina de hotel.

Outros personagens que também aparecem na chamada da novela são: Heleninha (Paolla Oliveira) e Marco Aurélio (Alexandre Nero), que temem a chegada Odete Roitman, Ivan (Renato Góes), Solange (Alice Wegmann) e Afonso (Humberto Carrão).



As primeiras imagens de "Vale Tudo" causaram o maior furor nas redes sociais. Eu amei. Tais vai entregar tanto como Raquel. Tudo perfeito, vem novelão! Ansioso, Brasil", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. "Fiquei sem fôlego", comentou outro. "Cara, como noveleiro raiz eu estou muito emocionado e impactado com essa chamada. Expectativas lá em cima. E deve ser muito ruim hoje pra quem não gosta da Tais (Araujo), hein, porque a gata entregou", opinou uma terceira pessoa.

Confira o trailer: