Alexandre Nero como Marco Aurélio em Vale TudoReprodução / TV Globo / Estevam Avellar

Publicado 24/02/2025 15:27 | Atualizado 24/02/2025 15:33

Rio - Alexandre Nero, de 55 anos, surgiu pela primeira vez caracterizado como o ambicioso e inescrupuloso empresário Marco Aurélio, seu personagem no remake de "Vale Tudo", próxima novela das 21h. A imagem foi divulgada pela emissora, nesta segunda (24). O folhetim, que foi sucesso de 1988, escrito por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, agora ficará nas mãos da autora Manuela Dias.



Na versão original da novela, exibida em 1988, Marco Aurélio foi interpretado por Reginaldo Faria. O personagem era um dos principais aliados de Odete Roitman, papel que será revivido por Deborah Bloch na nova adaptação. Casado com Heleninha Roitman (Paolla Oliveira), ele teve um filho, Thiago (Pedro Waddington), mas o casamento chegou ao fim. Posteriormente, Marco Aurélio se envolveu com Leila (Carolina Dieckmann), ex-mulher de Ivan (Renato Góes), que se casou com Heleninha.



Na trama, Marco Aurélio desconfiava da sexualidade do filho e que ele desviava dinheiro da empresa.