Lexa faz desabafo sobre a morte da filha, SofiaReprodução Globoplay

Publicado 24/02/2025 09:18 | Atualizado 24/02/2025 09:39

Rio - Lexa, de 30 anos, desabafou sobre a morte da filha, Sofia, que faleceu três dias depois do parto, em uma entrevista emocionante ao "Fantástico", da TV Globo, exibida neste domingo (23). A cantora relatou ao Dr. Drauzio Varella que teve a síndrome 'HELLP', uma forma grave da pré-eclâmpsia, correu risco de vida e revelou que a bebê nasceu com alguns órgãos comprometidos.

"Eles (médicos) falaram assim: 'Olha, eu preciso te falar isso, mas na medicina a gente sempre vai escolher a mãe'. E aí eu falei: 'Eu vou até o meu limite, se possível'. E eu realmente beirei a morte tentando salvar minha filha", disse Lexa, ao lado do noivo, Ricardo Vianna.

A artista contou fez o exame para ver qual era o seu índice para pré-eclâmpsia. "Foi um sonho muito calculado e mentalizado. Então eu segui o pré-natal à risca. Meus exames estavam todos 'ok', mas a minha pressão sempre dava 12 por 8, 13 por alguma coisa e isso incomodava a Camila, minha doutora. E ela falou: 'Faz um exame para gente ver qual é o seu índice para pré-eclâmpsia'. Eu fiz e veio para alto índice de risco para pré-eclâmpsia", afirmou.

Lexa foi internada com 24 semanas de gestação. "E ela (médica) falou: 'Eu não vou te deixar em casa não, mesmo você se sentindo bem, porque eu estava me sentindo bem. Eu estava ali lutando, semana a semana, para segurar a gestação, porque eu sabia que quanto mais tempo da Soso na minha barriga, era uma possibilidade de vida dela", declarou.

A cantora relatou os sintomas de quando teve a síndrome de HELLP. "Eu lembro de sentir uma dor de estômago muito forte, minha dor de cabeça não passava. Minha mão já estava de uma maneira que já não estava fechando mais. O fígado começou a entrar em falência. Não tinha mais para onde ir, nem para mim, nem para ela", disse ela.

A artista revelou que a bebê nasceu com os mesmos sintomas que estava sentindo. "A minha filha nasceu com todas as coisas que eu estava sentindo. Ela nasceu com rins comprometidos, com fígado, com a pressão alterada. Muito pequenininha, mas muito linda".

Ricardo contou sentiu a dor de não poder fazer nada pela filha e por Lexa. "O que mais me dói como marido e como pai é não poder fazer nada, né? Estar dentro de um hospital e ver minha filha entubada e não poder fazer nada sobre aquilo. Ver minha mulher que, de repente, com mais um dia na gestação, ela poderia não estar do meu lado".

A cantora relatou sobre o momento difícil que tem passado. "Essa dor, a impressão que eu tenho é que não vai ter um dia da minha vida que eu não vá chorar. É muito difícil", disse ela.

Lexa relatou que não tinha mais o que fazer. "Fiz tudo o que eu podia. Porque, às vezes, a gente quer se culpar, de alguma maneira, mas parei, às vezes, pensando, não tinha mais o que fazer. Não tinha mais. Eu estou vivendo a minha dor e ela é grande, mas ela parece não ter fim. Mas é um processo e eu acho que daqui a pouco eu preciso juntar meus cacos, meu quebra-cabeça sem peça e continuar. Voltar a fazer o meu trabalho, voltar a fazer o que me faz feliz também, né? Meu trabalho me faz muito feliz", declarou.

A cantora finalizou com esperanças de que coisas boas vão acontecer. "O final não é do jeito que eu queria. Eu entendi que na vida a gente nunca tem controle. Mas eu creio, eu creio mesmo que coisas boas acontecerão", concluiu.