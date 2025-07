Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Ivan (Renato Goés) se enfrentam em Vale Tudo - Reprodução Globoplay

Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Ivan (Renato Goés) se enfrentam em Vale TudoReprodução Globoplay

Publicado 25/07/2025 09:29 | Atualizado 25/07/2025 13:01

Rio - Ivan (Renato Goés) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) tiveram um embate no capítulo 100 de "Vale Tudo", da TV Globo, na noite desta quinta-feira (24). O diretor da TCA foi conversar com Heleninha (Paolla Oliveira) sobre o futuro do filho deles, Tiago (Pedro Waddington), mas os dois acabaram se desentendendo. Ao ouvir a briga, o atual marido da filha de Odete (Debora Bloch) decidiu intervir.

"Você devia ir para uma clínica", disse Marco Aurélio. "Isso é jeito de falar?", questionou Ivan. "Você não percebeu ainda que a Heleninha não consegue viver em sociedade?", continuou o pai de Tiago. "Você deveria calar a boca", afirmou o ex-marido de Leila (Carolina Dieckmmann).

Marco Aurélio continuou ofendendo Heleninha. "Você vive em uma bolha de álcool, para de atrapalhar a vida do meu filho. Agora ela chora, depois bebe para ver se melhora". Ao escutar as provocações, Ivan partiu para cima executivo com um soco, mas foi surpreendido quando recebeu um de volta.

A cena recebeu elogios de internautas no "X" (antigo Twitter): "Incrível como a Paolla Oliveira brilha muito em cenas mais intensas de embates. Renato Góes entregou seu melhor momento agora na novela, e Alexandre Nero divino desde o início. Essa briga entre Março Aurélio, Ivan e Heleninha já entrou no top cinco melhores cenas de Vale Tudo", disse um. "Alexandre Nero e Renato Góes explodindo de tanta gostosura nessa cena", afirmou outro.

"Achei muito oportuno tudo o que o Marco Aurélio falou e achei mais oportuno ainda o Ivan socando ele para defender a mulher. Ai, que cena deliciosa", comentou mais um telespectador.

Confira:

"Voce é uma mimada que tem uma família inteira atrás de voce pra conter os danos!!!! Voce vive numa bolha de álcool! Vai, chora. E bebe pra ver se melhora." (Marco Aurélio)

"Voce tá pensando que é o quê?" (Ivan)



EMPATE. #Valetudo pic.twitter.com/hmhBEBu8Pr — Sérgio Santos (@ZAMENZA) July 25, 2025

Achei muito oportuno tudo o que o Marco Aurélio falou e achei mais oportuno ainda o Ivan socando ele pra defender a mulher AI QUE CENA DELICIOSA#ValeTudo pic.twitter.com/HSLfDaoXQS — annie (@sirensreed) July 25, 2025