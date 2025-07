Gominho relembra últimos dias de Preta Gil no ’Mais Você’: ’Olhar não tinha mais vida’ - Reprodução de vídeo

Publicado 25/07/2025 11:24

"Tudo o que tenho feito, eu tenho certeza que ela estaria amando. Se tinha alguém que eu conhecia bem era ela. O jeito e o opiniões dela. Mais do que isso, estar aqui para mim é celebrar e manter a essa energia e o legado de astral que a Preta tem", disse Gominho.



Preta foi diagnosticada com a doença em 2023. Quando descobriu, Gominho - que morava em Salvador, na Bahia - pediu demissão e se mudou para a casa da amiga. "Virou muito corriqueiro as pessoas falarem: 'O Gominho largou tudo'. E a frase acabou virando meio clichê. E ontem eu parei para lembrar. Fiquei dois anos e meio assim". Ele, ainda, falou que tomou a decisão ao ver a amiga fazendo quimioterapia sem o apoio do Rodrigo Godoy, que era marido da artista na época:

"Me mudei para lá e começamos as ações de tirar ele de casa. [...] A gente ali fazendo ele entender que tinha que sair dali, e isso sem ela saber de nada. Ela não sabia da traição". Nesse mesmo ano, Preta se separou de Rodrigo. O ex-casal ficou junto por 9 anos. Pouco tempo depois, Preta desabafou sobre a situação durante uma internação, e contou que foi traída por ele com sua ex-personal stylist.

Apesar do momento difícil, a cantora contou com o carinho e a força de mais amigos durante o tratamento. "A gente era uma família. A gente convivia juntos há 15 anos. Eu, ela [Preta], Soraya [Rocha], Malu [Barbosa], Jude [Paulla] e Duh Marinho", disse Gominho.

Ele falou que sempre esteve com a cantora, exceto quando ela viajou para os Estados Unidos em maio deste ano, para realizar tratamento experimental. "Os únicos momentos que não convivi muito com ela foram os últimos três meses nos Estados Unidos. Mas eu cheguei ir lá 15 dias antes dela falecer. E foi muito doido porque eu entendi ali, desde que saiu o lance da metástase", falou, citando o processo que as células cancerígenas se espalham do tumor primário para outras partes do corpo.

"Eu era o amigo do astral, a gente dividia a demanda dos amigos. [...] Pedia comida, colocava música. A playlist que está tocando no velório foi eu que fiz, que já era uma nossa. Mas aí, quando eu ouvi a palavra 'metástase', algo me bateu. Teve teve a operação enorme de 20 horas. E da operação para lá foi ficando tudo muito difícil. Foi quando eu realmente entendi a força que ela tinha".

Ana Maria, que foi diagnosticada com câncer no colorretal em 2001, recordou os desafios. "Eu já tive câncer. Um câncer sério como o dela, no colorretal. Uma coisa não se comparar a outra, porque são pessoas e organismos diferentes. Mas as dores que a gente passa no tratamento... porque é muita 'espetação' de muito coisa".

Gominho, ainda, aproveitou para rebater especulações. "Tentando desvencilhar minha cabeça da loucura, tentando seguir a vida, eu 'twitei' que estava procurando apartamento para sair da casa dela. E as pessoas começaram a cogitar um bando de coisa muito chata, que eu tinha brigado com a família, que eu tinha brigado com a Carol (Carolina Dieckmmann)... e não era isso, Ana. Eu estava vivendo aquilo com ela há três anos, eu precisava sair dali. Não me fazia bem", disse, com lágrimas nos olhos.



Quando Gominho visitou a amiga nos EUA, percebeu que Preta estava nos seus últimos dias. "E foi muito doido porque quando eu voltei de Nova York, eu já tinha entendido. Porque ela pegou na minha mãe assim e me olhou com um olhar que não tinha mais. O olhar não tinha vida. Não tinha ânimo, não tinha nada. E ali eu entendi".

O comunicador contou que viveu o luto desde então. "Eu morava com ela, então para eu tomar banho, eu passava pelo closet dela, abraçava as roupas dela, cheirava, chorava. E foram duas semanas assim. Acho que o meu luto começou ali já. Meu luto tem duas semanas. Eu sabia que não iria conseguir mais vê-la. E o cansaço que eu estava era de vê-la sofrer. É muito ruim ver alguém que ama sofrer", desabafou.



Ele relembrou como soube da morte de Preta. "Quando a Jude me ligou, foi muito louco porque no dia 20, eu estava escrevendo um post para ela de 'Dia do Amigo'. Aí a Jude me ligou com ela de chamada de vídeo, mas ela já não estava mais falando. E aí, eu tive uma crise de choro porque já entendi. Depois de uma hora a Jude me ligou [falando da morte]".



Gominho também disse que a cantora estava com planos de retornar ao Brasil, após descobrir que o tratamento experimental não tinha funcionado. "Ela tinha decidido voltar para o Brasil porque na quinta-feira passada... a Jude me ligou e falou: 'Olha, a gente está voltando porque o tratamento não fez efeito. E não tem mais o que fazer, talvez tentar por outro tratamento que o Boris, amigo da Marina Morena, irmã da Preta, conseguiu. A marina falou isso para mim: 'Depois que falei a notícia, ela apagou'. Só fazia alguns gestos", contou.