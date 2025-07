Leo Dias se despediu do SBT em publicação nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Publicado 25/07/2025 17:57

Rio - Leo Dias, de 50 anos, está oficialmente fora do SBT. O ex-apresentador do "Fofocalizando" anunciou nas redes sociais nesta sexta-feira (25) que vai iniciar um novo projeto na Band e agradeceu os dois anos em que comandou a atração na emissora da família Abravanel.

"É hora de dizer adeus e muito obrigado ao SBT, uma emissora que me proporcionou ser conhecido nacionalmente e onde eu me realizei profissionalmente. [...] Eu conversei com a Daniela Beyruti, com Rinaldi Faria e Leon Abravanel e para todos o sentimento é de gratidão pelo o que vivemos até aqui. Está tudo bem e saio desta emissora grato, da mesma forma que eu entrei", garantiu ele.

O jornalista ressaltou que só recebeu proposta de outra emissora devido ao trabalho feito no programa de fofoca. "Nesses últimos dois anos eu lutei para entregar o meu melhor para o 'Fofocalizando' e a maior prova disso foi a resposta da audiência: e nós viramos o jogo. Não fiz sozinho, mas ao lado do incrível diretor Márcio Esquilo, meus amados companheiros de palco Gaby Cabrini, Gabriel Cartolano, Caríucha e toda a equipe de produção do 'Fofocalizando'. Vencemos juntos. Vocês moram pra sempre no meu coração", disse.

Leo Dias fez uma participação no "Fofocalizando" por chamada de vídeo com Gaby Cabrini e esclareceu os motivos de sair do canal. "Preciso que as pessoas entendam que eu estou ficando velho, fiz 50 anos, preciso pensar na minha aposentadoria e em dias melhores para a minha vida. É só um desafio novo, mas o meu pé continua aí, é só me chamar que eu vou. Não quero perder esse elo com a família Abravanel", declarou.

Integrante da atração, Cariúcha se emocionou ao se despedir do colega. "Ainda tinha esperança dele ficar! Perdi meu companheiro, meu amigo, minha dupla. Agora a ficha tá caindo que perdi ele. Vou sentir saudades até das nossas risadas, nosso bate-boca, até das nossas brigas de irmãos. Eu sou muito grata por tudo que você fez por mim. Eu te amo demais! A gente tem química", afirmou a apresentadora.