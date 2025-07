Buchecha participa do programa 'Sensacional', apresentado por Daniela Albuquerque - Divulgação

Publicado 25/07/2025 18:02 | Atualizado 25/07/2025 18:04

Rio - Ícone do funk melody que marcou os anos 1990, Buchecha falou com franqueza sobre o luto pela morte de Claudinho, seu parceiro musical, vítima de um acidente de carro em 2002. O depoimento emocionado foi feito no "Sensacional", programa comandado por Daniela Albuquerque, que vai ao ar nesta segunda-feira (28), na RedeTV!.

Durante a entrevista, o cantor relembrou a fase mais delicada de sua vida, marcada por uma depressão profunda. "Eu morava na beira da rua, na Ilha do Governador, em uma casa de esquina, e tinha uma van escolar que quase todo dia as crianças paravam lá e ficavam gritando meu nome. Eu estava em uma depressão ferrenha, trancado dentro do quarto, não queria ver a luz do dia e não saía para tomar sol. Confesso que tinha até dificuldade para tomar banho nesse período. Não tenho vergonha de falar. E quase todo dia essa van escolar parava lá com as crianças e ficavam: 'Buchecha, cadê você? Eu vim aqui só para te ver'", relatou.

Claudinho, com quem Buchecha formava uma das duplas mais populares da música brasileira, morreu aos 26 anos em um acidente na Via Dutra, em São Paulo, após uma apresentação na cidade de Lorena. A tragédia, que completou 22 anos no último dia 13 de julho.