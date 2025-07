Tati Machado e o marido concedem entrevista ao 'Fantástico' - Reprodução de vídeo

Tati Machado e o marido concedem entrevista ao 'Fantástico'Reprodução de vídeo

Publicado 25/07/2025 07:37

Rio - Tati Machado, de 33 anos, abriu o coração e falou sobre a perda do filho, Rael, na 33ª semana de gravidez , em entrevista ao "Fantástico", que será exibida neste domingo (25). Ao lado do marido Bruno Monteiro, a apresentadora recebeu a jornalista Renata Capucci na casa deles, no Rio, e comentou o processo de luto.

"A Tati me disse que ela tem vocação para ser feliz", afirmou Renata na chamada da entrevista divulgada nas redes sociais. "Eu acho que porque sorrir não é esquecer. Pelo contrário, sorrir é lembrar", destacou a apresentadora.

Domingo, o #Fantástico traz uma entrevista especial. A apresentadora Tati Machado e o marido dela, Bruno, receberam a Renata Capucci na casa deles, no Rio de Janeiro. A apresentadora estava no oitavo mês de gravidez quando comunicou a perda de seu bebê.



O doutor Drauzio Varella… pic.twitter.com/lbncW0Ke2y — Fantástico (@showdavida) July 24, 2025

A perda de Rael foi anunciada através de um comunicado publicado pela equipe de Tati no dia 13 de maio. Um dia antes, ela procurou a maternidade após notar a ausência de movimentos do bebê. Exames constataram a parada dos batimentos cardíacos. O parto foi realizado no mesmo dia.