Raquel confronta Fátima após pedido de ajuda da filhaTV Globo

Publicado 27/08/2025 21:51 | Atualizado 27/08/2025 21:51

Rio - Em "Vale Tudo", Fátima (Bella Campos) enfrenta um dos momentos mais difíceis de sua trajetória. Grávida, rejeitada pela família Roitman depois que seu golpe foi descoberto e abandonada por César (Cauã Reymond), a jovem decide procurar Raquel (Taís Araújo). O reencontro, no entanto, acontece de forma tensa.

A tentativa de aproximação da filha não comove a cozinheira, que demonstra firmeza diante da chantagem emocional. “Mãezinha, eu sei que eu errei. Eu sei que você tá magoada comigo, mas... Eu sou sua filha, poxa”, implora Fátima.Raquel reage sem se deixar abalar. Ela relembra todos os erros da herdeira e destaca que já havia previsto esse desfecho. “É, minha filha... Porque eu posso ser mãe, mas eu não sou idiota. E tudo tem limite. Eu te avisei que esse momento ia chegar, Maria de Fátima”, declara.A cozinheira ainda reforça que não sente satisfação em ver a filha nessa situação. “Mas em uma coisa eu estava errada, eu achei que, quando esse dia chegasse, eu fosse ficar mais feliz. Mas não. Eu só espero que essa criança que está aí na sua barriga seja, pelo menos, mais inteligente do que você. Até porque, com você como mãe, ela não vai ter com quem contar mesmo. Agora, me dá licença que eu vou vender meu sanduíche na praia”.