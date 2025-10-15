’A Fazenda 17’: Fernando Sampaio, Yoná Sousa, Rayane Figliuzzi e Matheus Martins estão na roça - Reprodução / Instagram

Publicado 15/10/2025 07:58 | Atualizado 15/10/2025 08:13

Rio - A quarta roça de "A Fazenda 17", da Record, foi formada, na noite desta terça-feira (14), com muitas discussões. Fernando Sampaio, Yoná Sousa, Rayane Figliuzzi e Matheus Martins estão estão na berlinda. Um dos peões poderá escapar da eliminação caso vença a Prova do Fazendeiro, realizada nesta quarta (8). O ator, no entanto, foi vetado da disputa.

Vencedor da Prova de Fogo, Wallas Arrais ficou com o poder branco e entregou o laranja para Carol Lekker. O peão trocou todos os moradores da baia. Saíram Yoná, Martina Sanzi, Toninho Tornado e Will Guimarães, e ele colocou Duda Wendling, Saory Cardoso, Rayane e Tàmires Assis.

Fazendeiro da Semana, Dudu Camargo falou que gostaria de indicar Nizam. O ator alegou que o ex-BBB disse que faria movimentações para colocar Fernando na berlinda anterior, mas não cumpriu. Em seguida, decidiu colocar o ator na roça. "Fernando, você vai. Aí você se resolve com o Nizam e quem sabe você se torna Fazendeiro. E aí, você [Fernando] se resolva com ele, indicando ele". O ex-BBB e o roceiro protagonizaram mais discussões.

Yoná foi a mais votada casa, com 12 votos. Dona do Poder Laranja, Carol pôde anular todos os votos recebidos por um peão. Ela, que havia recebido cinco, resolveu anular os próprios votos. "Sou em mesma, Dri", disse a Miss Bumbum, em conversa com a apresentadora Adriane Galisteu. "Não salvaria essa senhora nunca. Jamais", disparou ela, falando de Yoná. A ex-'Ilhados com A Sogra' ocupou o segundo banquinho.

Como foi a mais votada, Yoná puxou Rayane para a berlinda. Matheus sobrou no "Resta Um", já que Saory optou por salvar Tàmires. Ao completar a berlinda, ele destacou a decepção. "Uma pessoa que desde o começo do programa convivo com ela, passo o dia inteiro com ela [Saory]".

"Ela já me falou que se sobrasse eu ou outra pessoa, ela me escolheria. Ela falou isso hoje na academia. Então, realmente, não tem nem o quê falar", lamentou Matheus. O DJ e modelo vetou Fernando de fazer a Prova do Fazendeiro. Durante o intervalo, o ator e Nizam tiveram mais brigas acaloradas.