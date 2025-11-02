Dado Dolabella admitiu agressão contra Luana Piovani ao ’Domingo EspetacularReprodução/YouTube

Rio - Dado Dolabella concedeu entrevista ao "Domingo Espetacular", da Record, para falar sobre as acusações de violência contra algumas mulheres com quem já se relacionou. Em conversa com Roberto Cabrini, o ator admitiu pela primeira vez que agrediu Luana Piovani em 2008. 
"Houve agressões mútuas naquele momento. Eu reconheço que a agredi. Eu estava saindo, pedindo para a gente ir embora para casa e a unha dela entrou no meu braço. Minha mão pegou com tudo nela e ela caiu no chão. Fui covarde, porque a mulher com o homem a força é completamente desproporcional", afirmou ele. 
Esmeralda de Sousa, camareira da atriz na época, descreveu as agressões que sofreu ao ajudar Piovani. "Ele pegou pelos ombros e me jogou longe. Para amortecer o tombo, eu botei as mãos e caí. Quebrei os dois pulsos e o tendão, foram meses com braço engessado. [..] Eu só lembro da dor e nem sabia porque tinha sido agredida", recordou. 
Ela ainda não recebeu a indenização após Dado Dolabella ser condenado no processo movido contra ele. "Eu não vou pagar. Como vou pagar se eu não tenho dinheiro? Se a pessoa destruiu a minha imagem, como eu vou pagar?". 
Marcela Tomaszewski, atual namorada de Dolabella, desmentiu a notícia de que teria sido agredida por ele durante uma discussão em seu apartamento na Zona Sul do Rio. "Ele não tocou em mim. As marcas vermelhas são porque eu sou muito branca, sou descendente de polonês. Então, quando eu fico estressada, fico vermelha e me coço...Não protegeria um agressor em hipótese alguma", declarou. 
A Miss Gramado 2025 confirmou que pensou em denunciar o ator, mas voltou atrás e não realizou o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML). "Me machuca ver mulheres me julgando sem saber o que aconteceu, nem o contexto da história. Infelizmente, um erro no sal fez a nossa vida se transformar em um reality show de terror."
Investigação
O Ministério Público do Rio de Janeiro abriu inquérito policial para investigar Dado Dolabella por suspeita de agressão à Marcela Tomaszewski. A modelo terá que prestar um novo depoimento. "Após modificação pública da versão dos fatos inicialmente apresentada em sede policial, a autoridade policial notificou a vítima para prestar novos esclarecimentos", informou o MPRJ. 