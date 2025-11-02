Dado Dolabella admitiu agressão contra Luana Piovani ao ’Domingo Espetacular - Reprodução/YouTube

Dado Dolabella admitiu agressão contra Luana Piovani ao ’Domingo EspetacularReprodução/YouTube

Publicado 02/11/2025 20:43

Rio - Dado Dolabella concedeu entrevista ao "Domingo Espetacular", da Record, para falar sobre as acusações de violência contra algumas mulheres com quem já se relacionou. Em conversa com Roberto Cabrini, o ator admitiu pela primeira vez que agrediu Luana Piovani em 2008.

"Houve agressões mútuas naquele momento. Eu reconheço que a agredi. Eu estava saindo, pedindo para a gente ir embora para casa e a unha dela entrou no meu braço. Minha mão pegou com tudo nela e ela caiu no chão. Fui covarde, porque a mulher com o homem a força é completamente desproporcional", afirmou ele.

Esmeralda de Sousa, camareira da atriz na época, descreveu as agressões que sofreu ao ajudar Piovani. "Ele pegou pelos ombros e me jogou longe. Para amortecer o tombo, eu botei as mãos e caí. Quebrei os dois pulsos e o tendão, foram meses com braço engessado. [..] Eu só lembro da dor e nem sabia porque tinha sido agredida", recordou.

Ela ainda não recebeu a indenização após Dado Dolabella ser condenado no processo movido contra ele. "Eu não vou pagar. Como vou pagar se eu não tenho dinheiro? Se a pessoa destruiu a minha imagem, como eu vou pagar?".

A Miss Gramado 2025 confirmou que pensou em denunciar o ator, mas voltou atrás e não realizou o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML). "Me machuca ver mulheres me julgando sem saber o que aconteceu, nem o contexto da história. Infelizmente, um erro no sal fez a nossa vida se transformar em um reality show de terror."

Investigação

