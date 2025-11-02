Wallas Arrais venceu a Prova de Fogo de ’A Fazenda’ - Reprodução/Instagram

Wallas Arrais venceu a Prova de Fogo de ’A Fazenda’Reprodução/Instagram

Publicado 02/11/2025 17:53

Rio - Wallas Arrais venceu a Prova de Fogo realizada na tarde deste domingo (2) em "A Fazenda 17". O cantor faturou pela segunda vez na temporada o lampião com o dois poderes que serão usados durante a formação da próxima roça do reality show.

fotogaleria

Rayane, Yoná, Creo, Saory, Duda, Tàmires, Kathy, Carol e Fabiano sortearam a bolinha roxa e desceram para o campo de provas. Matheus cedeu sua vaga para Wallas por ter disputado na semana passada. Os quatro primeiros eliminados foram direto para a baia: Creo, Rayane, Carol e Tamires.

"Eles não podem tomar um banho de serragem. Eles têm que segurar firme, permanecer em cima desses tocos, sem colocar o pé no chão nem soltar as mãos do bastão", explicou Adriane Galisteu.

Antes de convocar os peões, a apresentadora revelou o poder escolhido pelo público para a chama laranja: Salve um roceiro, exceto o indicado pelo fazendeiro, os outros três devem escolher, em consenso, o novo roceiro. Caso eles não cheguem a um acordo, a escolha será do fazendeiro. O comando da chama branca é definido pela produção e será revelado apenas na roça.