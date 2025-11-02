Wallas Arrais venceu a Prova de Fogo de ’A Fazenda’Reprodução/Instagram
'A Fazenda 17': Wallas Arrais vence a Prova de Fogo
Creo, Rayane, Carol e Tamires estão na baia
'Três Graças': Bagdá invade mansão e descobre segredo de Arminda
Bandido tentar recuperar dinheiro que Raul deve pela compra de drogas
Fátima Bernardes grava participação no 'Programa Silvio Santos'
Apresentadora e o namorado, Túlio Gadêlha, se enfrentaram em quadro da atração
'Dona de Mim': Com avó desorientada, Sofia foge da mansão
Menina tenta voltar para casa de Leona após flagrar beijo de Filipa e Jaques
Martina Sanzi é expulsa de 'A Fazenda 17'
Influenciadora deu adeus aos reality após arremessar um copo na direção de Tàmires Assîs
Briga entre Martina, Rayane, Tàmires, Carol e Duda acaba com festa em 'A Fazenda 17'
Grupo Pixote, que era a atração, deixou palco durante confusão no reality da Record; vídeo
