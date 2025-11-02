Bagdá (Xamã)Estevam Avellar / TV Globo

Rio - Em "Três Graças", Bagdá (Xamã) irá invadir a mansão e ficará frente à frente com a estátua valiosa de  Arminda (Grazi Massafera). O bandido vai até a casa em busca de conseguir o dinheiro que Raul (Paulo Mendes) lhe deve. 
fotogaleria
Gerluce (Sophie Charlotte), Ferette (Murilo Benício) e Arminda (Grazi Massafera) - Fabio Rocha / TV Globo
Gerluce (Sophie Charlotte), Ferette (Murilo Benício) e Arminda (Grazi Massafera) - Fabio Rocha / TV Globo
Joélly (Alana Cabral), Gerluce (Sophie Charlotte) e Lígia (Dira Paes) - Victor Pollak / TV Globo
Bagdá (Xamã) - Estevam Avellar / TV Globo
O herdeiro da vilã é ameaçado por Bagdá pela dívida de R$ 60 mil após não pagar as drogas que pegou na Chacrinha. O namorado de Joélly (Alana Cabral) foi impedido de voltar na comunidade até que consiga o valor para acertar as contas. 
Arminda esconde há anos uma valiosa obra de arte em um cômodo que vive trancado à chave. Além de caríssima, ela esconde todo o dinheiro que a filha de Josefa (Arlete Salles) e Ferette (Murilo Benício) conseguem com o esquema ilegal de falsificação de medicamentos. 