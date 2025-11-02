Bagdá (Xamã) - Estevam Avellar / TV Globo

Publicado 02/11/2025 15:59

Rio - Em "Três Graças", Bagdá (Xamã) irá invadir a mansão e ficará frente à frente com a estátua valiosa de Arminda (Grazi Massafera). O bandido vai até a casa em busca de conseguir o dinheiro que Raul (Paulo Mendes) lhe deve.

O herdeiro da vilã é ameaçado por Bagdá pela dívida de R$ 60 mil após não pagar as drogas que pegou na Chacrinha. O namorado de Joélly (Alana Cabral) foi impedido de voltar na comunidade até que consiga o valor para acertar as contas.

Arminda esconde há anos uma valiosa obra de arte em um cômodo que vive trancado à chave. Além de caríssima, ela esconde todo o dinheiro que a filha de Josefa (Arlete Salles) e Ferette (Murilo Benício) conseguem com o esquema ilegal de falsificação de medicamentos.