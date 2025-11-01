Martina Sanzi é expulsa de ’A Fazenda 17’Reprodução / Instagram
Martina Sanzi é expulsa de 'A Fazenda 17'
Influenciadora deu adeus aos reality após arremessar um copo na direção de Tàmires Assîs
Fátima Bernardes grava participação no 'Programa Silvio Santos'
Apresentadora e o namorado, Túlio Gadêlha, se enfrentaram em quadro da atração
'Dona de Mim': Com avó desorientada, Sofia foge da mansão
Menina tenta voltar para casa de Leona após flagrar beijo de Filipa e Jaques
Briga entre Martina, Rayane, Tàmires, Carol e Duda acaba com festa em 'A Fazenda 17'
Grupo Pixote, que era a atração, deixou palco durante confusão no reality da Record; vídeo
Sucesso digital, Fabão leva toque de humor ao 'Infiltrado na Cozinha'
Influenciador carioca fala sobre a importância da representatividade na TV: 'Sou um homem preto, gay e que está chegando num lugar onde anos atrás eu mesmo não me via'
Última edição do 'Jornal Nacional' com William Bonner rende memes
Apresentador passou comando da atração para César Tralli nesta sexta-feira (31)
