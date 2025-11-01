Martina Sanzi é expulsa de ’A Fazenda 17’ - Reprodução / Instagram

Publicado 01/11/2025 12:42

"Durante a última festa, vários peões tiveram atitudes que passaram do limite aceitável na convivência e que devem ser evitados por todos a partir de agora. Por uma ação específica que colocou em risco a integridade física de outros participantes, a peoa Martina foi expulsa do programa e está fora do jogo".

O anúncio deixou os peões surpresos. A expulsão ocorreu depois da ex-participante arremessar um copo na direção de Tàmires, infringindo as regras do programa sobre agressão. Vale lembrar que a edição 17 vem recebendo muitas críticas dos espectadores, que estão apontando uma falta de limites nas atitudes dos peões.

Entenda

A confusão pôs fim na festa Corrida Maluca, que foi encerrada às pressas antes do previsto após Martina e Rayane Figliuzzi se desentenderem com Tàmires, Carol Lekker e Duda Wendling. O Grupo Pixote, que era a atração, deixou o palco durante a briga, que precisou de intervenção da produção do reality.

Além de arremessar o copo na direção da cunhã-poranga, Martina jogou um balde de gelo em Duda e molhou a Miss Bumbum. A ex-'De Férias com o Ex', então, fez ameaças: "Eu te desafio. Eu te pego na p*rr*d* em público. Eu te desafio, Tàmires. Vem na p*rr*d* contra mim".



A confusão foi além, com Rayane jogando cerveja em Tàmires. Carol, então, revidou com água. Com o fim da festa, elas, ainda, foram tirar satisfação sobre o ocorrido.

Expulsa do 'De Férias com o Ex'

Esse não foi o primeiro reality que Martina foi expulsa. Ela participou de três temporadas do "De Férias com o Ex", da MTV. Na última, exibida em maio, a ex-peoa deu adeus ao programa após agredir Victoria Macan.