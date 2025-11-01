Fátima Bernandes encarou Túlio Gadêlha em quadro do programa de Patrícia Abravanel - Reprodução/Instagram

Publicado 01/11/2025 16:35

Rio - Fátima Bernardes foi ao estúdio do SBT em São Paulo para gravar o quadro "Jogo das Três Pistas", do "Programa Silvio Santos". A jornalista encarou o namorado, Túlio Gadêlha, na disputa comandada por Patrícia Abravanel e compartilhou fotos da participação na última sexta-feira (31).

"Ontem eu e o Túlio estivemos no 'Programa Silvio Santos' com a querida Patrícia Abravanel. Rimos e nos divertimos muito. Adoramos participar! Quem será que ganhou? Em breve vai ao ar no SBT. Não percam!", anunciou ela.

A filha de Silvio Santos elogiou a participação da apresentadora e do deputado federal na atração dominical. "Está muito divertido!!! Casal gente boa demais!! Amei!!"