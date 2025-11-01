Briga entre Martina, Rayane, Tàmires, Carol e Duda acaba com festa em ’A Fazenda 17’ - Reprodução de vídeo

Briga entre Martina, Rayane, Tàmires, Carol e Duda acaba com festa em ’A Fazenda 17’Reprodução de vídeo

Publicado 01/11/2025 07:57 | Atualizado 01/11/2025 08:23

Rio - A festa Corrida Maluca de "A Fazenda 17", da Record, chegou ao fim antes do previsto, nesta sexta-feira (31), após uma grande briga entre Martina Sanzi, Rayane Figliuzzi, Tàmires Assîs, Carol Lekker e Duda Wendling. O desentendimento teve balde de gelo e copos de bebidas sendo jogados. O grupo Pixote, que era a atração, deixou o palco durante a confusão, que precisou da intervenção da produção.

fotogaleria

Ao som de hits do grupo, como a canção "Insegurança", a briga começou. Martina jogou um balde de gelo em Duda e molhou Tàmires e Carol. A ex-'De Férias com o Ex', então, fez ameaças: "Eu te desafio. Eu te pego na p*rr*d* em público. Eu te desafio, Tàmires. Vem na p*rr*d* contra mim".

"Escrota. Vai cuspir, vai cuspir. Quantas vezes vai cuspir, escrota?", respondeu a cunhã-poranga. "Só sabe cuspir e jogar água. Só isso que você sabe fazer", complementou Duda. "Não sabe ver ninguém dançar? Vai para casa", disse Tàmires. "É isso o que ela faz, Brasil. Acaba com a festa dos outros, é expulsa de reality. A única coisa que ela sabe fazer", disparou a influenciadora digital.

A confusão foi além, com Rayane jogando cerveja em Tàmires. A Miss Bumbum, então, revidou com água. Com o fim da festa, elas, ainda, foram tirar satisfação sobre o ocorrido. "Você não falou que eu não sei sambar?", questionou a namorada do cantor Belo. A cunhã retrucou: "Não sabe mesmo. Dura igual a uma estátua".

Mais brigas





Durante o bate-boca, a manauara disparou: "Engole ou cospe, sua nariguda ridícula". Pouco depois, ela afirmou aos colegas de confinamento que havia sido cuspida por Martina. "Nojenta, só isso que ela sabe fazer, cuspir nos outros", declarou Tàmires. Em contrapartida, a ex-'De Férias com o Ex' acusou a rival de agressão. "Ela me empurrou". A manauara negou. "Eu fiz assim: 'Não encosta em mim'. Isso não é agredir! Ridícula", respondeu. Não foi a primeira vez que as peoas se envolveram numa discussão acalorada. Na tarde de quinta (30), uma grande confusão na sede resultou em mais conflitos, incluindo acusação de agressão . O desentendimento iniciou entre Will Guimarães - que foi eliminado mais tarde no mesmo dia - e Creo Kellab, mas logo se espalhou pelo grupo e e envolveu Martina, Tàmires, Rayane e Carol.Durante o bate-boca, a manauara disparou: "Engole ou cospe, sua nariguda ridícula". Pouco depois, ela afirmou aos colegas de confinamento que havia sido cuspida por Martina. "Nojenta, só isso que ela sabe fazer, cuspir nos outros", declarou Tàmires. Em contrapartida, a ex-'De Férias com o Ex' acusou a rival de agressão. "Ela me empurrou". A manauara negou. "Eu fiz assim: 'Não encosta em mim'. Isso não é agredir! Ridícula", respondeu.

Vídeo!