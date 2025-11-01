Rosa (Suely Franco) e Sofia (Elis Cabral) saem sozinhas - Angélica Goudinho / TV Globo

Publicado 01/11/2025 14:59 | Atualizado 01/11/2025 15:16

Rio - Em "Dona de Mim", Sofia (Elis Cabral) foge da mansão com Rosa (Suely Franco) após descobrir o romance entre Filipa e Jaques. Em capítulo deste sábado (1º), a filha de Abel (Tony Ramos) convida a avó, que está com Alzheimer e pensa ser uma criança, para ir até a casa de Leona (Clara Moneke).

Sofia avisa que a idosa tem médico, mas ela não quer ir, dizendo que ele dá injeção. A menina, então, a chama para fugir da consulta e ir à casa da ex-babá. "E onde é a casa da Leo?", pergunta Rosa. "É na Rua da Liberdade. É longe... Mas se você for comigo... Vamos?", convida Sofia.

As duas pegam um táxi, mesmo sem dinheiro. A garota não se lembra do número da casa e propõe para elas irem até o circo, mas é um do tempo de quando Rosa era menina, ou seja, não existe mais. Elas acabam se perdendo pela Praça Mauá.

Filipa descobre que Sofia e Rosa fugiram de casa, e liga para Leo, que aciona Marlon (Humberto Morais). Ele as encontra e as leva até a casa de Leo, que conseguiu falar com a menina.

Filipa vai buscá-las e repreende a atitude da criança, que fica acuada. E Jaques ameaça, mais uma vez, retirar a autonomia de Rosa. Após o ocorrido, Leona pede para retomar o cargo de babá da Sofia, mas Samuel (Juan Paiva) não concorda.