Noah e Zeca Pagodinho cantaram a música ’Fé e Esperança’Reprodução de Vídeo
O TALENTO DE FAMÍLIA! Apenas @zecapagodinho e o neto Noah cantando juntos no #Domingão pic.twitter.com/a3SMDPegfD— TV Globo (@tvglobo) November 2, 2025
Zeca Pagodinho se apresenta com o neto no palco do 'Domingão'
Cantor também relembrou antiga participação de Noah no 'Caldeirão do Huck'
'A Fazenda 17': Wallas Arrais vence a Prova de Fogo
Creo, Rayane, Carol e Tamires estão na baia
'Três Graças': Bagdá invade mansão e descobre segredo de Arminda
Bandido tentar recuperar dinheiro que Raul deve pela compra de drogas
Fátima Bernardes grava participação no 'Programa Silvio Santos'
Apresentadora e o namorado, Túlio Gadêlha, se enfrentaram em quadro da atração
'Dona de Mim': Com avó desorientada, Sofia foge da mansão
Menina tenta voltar para casa de Leona após flagrar beijo de Filipa e Jaques
Martina Sanzi é expulsa de 'A Fazenda 17'
Influenciadora deu adeus aos reality após arremessar um copo na direção de Tàmires Assîs
