Noah e Zeca Pagodinho cantaram a música ’Fé e Esperança’Reprodução de Vídeo

Publicado 02/11/2025 19:26

Rio - Zeca Pagodinho dividiu os vocais com Noah no "Domingão com Huck". Os dois cantaram o single "Fé e Esperança", parceria entre avô e neto lançada em outubro . O programa também mostrou uma vídeo de quando o menino tocou cavaquinho em uma participação no antigo "Caldeirão" em 2016.

"Ele segue fazendo aulas", contou o artista. "Seu avô que te arrastou para o palco?", questionou Huck. "Não, eu gosto de cantar. Mas sou tímido", afirmou Noah. Carlinhos de Jesus, jurado no "Dança dos Famosos", elogiou a relação do cantor com os familiares.

"Eu vejo essa apresentação e lembro dos amigos que viveram na casa do Zeca para fazer música. Fico muito feliz em ver o avô que você é", disse. "Tudo começou quando eu fiz com o Arlindo Orgulho do Vovô. Hoje ele tá aqui, cantando comigo", recordou o sambista.