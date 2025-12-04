Arminda joga Zenilda na frente de um ônibus Globo/Fabiano Battaglin
'Três Graças': Arminda tenta matar Zenilda
Grazi Massafera e Andréia Horta comentam sequência que vai abalar amizade das personagens
Lucas Guimarães diz ter vergonha do irmão por agredir namorada
Babal Guimarães foi flagrado por câmera batendo em Karla Lessa
Paulo Ricardo lembra relação com William Bonner na faculdade: 'A gente agitava'
Cantor e repórter estudaram juntos na Universidade de São Paulo (USP)
A Fazenda 17: Dudu Camargo vence prova do fazendeiro pela 4º vez e bate recorde
Saory Cardoso e Tàmires Assîs se juntam a Luiz Mesquita na roça
Eliane Giardini fará participação especial em 'Êta Mundo Melhor!
Atriz retorna à novela como Anastácia em um sonho do filho, Candinho (Sergio Guizé)
Ana Maria Braga faz revelação íntima no 'Mais Você': 'Às vezes machuca'
Apresentadora se divertiu ao comentar cenas de Paulinho e Gerluce em 'Três Graças'
