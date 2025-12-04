Arminda joga Zenilda na frente de um ônibus - Globo/Fabiano Battaglin

Publicado 04/12/2025 22:05

Rio - Arminda (Grazi Massafera) vai mostrar do que realmente é capaz em sequência de Três Graças", que vai ao ar nesta sexta-feira (5). Caminhando com Zenilda (Andréia Horta) em direção ao salão de beleza que costumam frequentar, ela toma uma atitude quando a amiga se exalta dizendo que viu Rogério (Eduardo Moscovis) dentro de um carro, enquanto aguardam o sinal fechar.

Sem pensar duas vezes, a vilã empurra a mulher de Ferette (Murilo Benício) na frente de um ônibus que vem passando. Ela sobrevive por questão de segundos quando o motorista do veículo consegue frear a tempo.

A advogada acusa Arminda de tê-la empurrado, mas ela consegue contornar a situação. Diz que tentou acalmá-la a segurando porque achou que ela estava vendo um fantasma. Zenilda não se convence totalmente, mas segue caminhando até o salão. Quando chegam no local, ela quer desistir, abalada com o que acabou de acontecer, mas a vilã não permite que a "amiga" vá embora.

Grazi Massafera conta que estava ansiosa para que Arminda cometesse um ato de loucura como esse. "Estava passando da hora de fazer algo assim (risos). Eu e Andréia curtimos muito realizar a cena. Foi difícil por conta do trânsito, do som de helicópteros que tem ali, mas a sequência ficou muito interessante para as personagens e o cenário de São Paulo com certeza faz toda a diferença", revela.

Já Andréia Horta pontua que a atitude de Arminda fará com que a relação das duas não seja mais a mesma. "É uma sequência importante para a Zenilda porque aí se dá o início do despertar dela em relação a amizade abusiva com Arminda. Zenilda começa a enxergar uma maldade na amiga e isso mudará essa relação daí em diante", adianta.