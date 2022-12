'A Loteria e Outros Contos', de Shirley Jackson, chega às livrarias pelo selo Alfaguara - Divulgação

'A Loteria e Outros Contos', de Shirley Jackson, chega às livrarias pelo selo AlfaguaraDivulgação

Publicado 15/12/2022 15:05 | Atualizado 15/12/2022 15:08

Rio - Os fãs de Shirley Jackson já podem comemorar. O conto "A Loteria", um dos mais aclamados da autora norte-americana, foi lançado este mês pelo selo Alfaguara, da Companhia das Letras, na coletânia "A Loteria e Outros Contos". Na obra, a escritora vai do hilário ao horripilante para demonstrar seu poder de contar histórias.

O conto "A Loteria" foi publicado pela primeira vez em 1948 na revista "The New Yorker" e seu impacto foi tão grande que a publicação recebeu diversas cartas reclamando da “imoralidade” da narrativa.

Em todas as 24 histórias presentes em "A Loteria e Outros Contos", a autora analisa a sociedade norte-americana e aborda temas como opressão velada, o lugar a que as mulheres são relegadas, o peso do matrimônio e dezenas de outros assuntos que ainda fazem parte da sociedade atual.

Shirley Jackson é autora de livros como "A Assombração da Casa da Colina", que inspirou a série "A Maldição da Residência Hill", da Netflix, e "Sempre Vivemos no Castelo", entre inúmeros outros. A escritora nasceu em São Francisco, Califórnia, em 1916, e morreu em 1965. Sua obra influenciou nomes como Stephen King, Donna Tartt, Neil Gaiman e Richard Matheson.