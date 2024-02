Aguardado pelos fãs de fantasia, Babel chega às livrarias pela Intrínseca - Divulgação

Publicado 08/02/2024 14:17 | Atualizado 08/02/2024 14:19

Rio - A autora R. F. Kuang, que se tornou um fenômeno de vendas com a trilogia "Guerra da Papoula", está lançando seu novo livro, "Babel" (Ed. Intrínseca), no Brasil. Desta vez, a escritora traz uma trama avassaladora sobre a magia da tradução e o uso das palavras como instrumento de poder.

"Babel ou a necessidade de violência: uma história arcana da revolução dos tradutores de Oxford" revisita e reescreve a Revolução Industrial na Inglaterra e a história colonial da China na década de 1830. A obra tem forte inspiração na dark academia, estética que une culto ao conhecimento acadêmico e estilo vintage.

A autora aborda discussões atemporais sobre racismo, machismo e xenofobia. Além disso, traz importantes reflexões sobre amizade, pertencimento e individualidade. No livro, um menino chinês é levado a Londres pelo misterioso professor Richard Lovell após perder sua família para o cólera. Ele recebe o nome de Robin Swift e é rigorosamente treinado em diversos idiomas para ingressar no prestigiado Real Instituto de Tradução da Universidade de Oxford, conhecido como Babel. O local é o principal centro de gravação de barras de prata, que, associadas ao poder das palavras, se tornam ferramentas de alto valor e essenciais ao funcionamento das grandes cidades.

Uma vez em Babel, Robin pensa viver um sonho impossível para um jovem de uma família pobre de Cantão. No entanto, ele logo é confrontado por agentes de uma sociedade secreta que o fazem perceber que está trabalhando para o maior símbolo do imperialismo britânico, uma das grandes forças responsáveis pela miséria de sua terra natal. Quando uma guerra entre a Grã-Bretanha e a China se torna iminente, Robin precisa decidir se deve continuar tentando se encaixar em sua nova vida ou se manter fiel a sua identidade.

"Babel ou a necessidade de violência" traça com perspicácia paralelos alinhados aos dias atuais ao levantar uma pergunta inquietante: existe revolução sem violência? A afiada escrita de R.F. Kuang faz críticas sutis, mas pungentes, ao potencial destruidor do imperialismo e desafia as fronteiras entre ficção e realidade.

R.F. Kuang é escritora, tradutora de mandarim e bolsista da Marshall Scholarship. Mestra em Filosofia na área de Estudos Chineses por Cambridge e em Estudos Chineses Contemporâneos por Oxford, atualmente cursa o doutorado em Literatura e Línguas do Leste da Ásia em Yale. Vencedora dos prêmios Nebula e Locus por Babel ou a necessidade de violência, Kuang também é autora da trilogia best-seller A Guerra da Papoula — que foi indicada a diversos prêmios, incluindo o Hugo — e de Yellowface.