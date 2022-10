Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Publicado 13/10/2022 08:00

Mariana da Silva Gomiela Divulgação Símbolo de independência e totalmente inserido na rotina profissional, o celular é um parâmetro importante na trajetória de Mariana da Silva Gomiela, uma jovem de apenas 22 anos, mas com uma história de perseguição de seus objetivos que merece a luz do sol.

Mariana sempre gostou de maquiagem. Ao longo da entrevista essa afirmação apareceu com frequência e com entusiasmo. Isso porque a adolescente, que criou um canal no YouTube para falar de maquiagem aos 15 anos, finalmente está podendo trabalhar com o que gosta.

“Eu tive que parar com o canal porque fiquei sem celular para gravar os vídeos”. Ela diz que a empolgação de adolescência foi esmorecendo porque cursos e materiais de maquiagem eram caros. Mas a relação e história de Mariana com o mundo da beleza ainda não tinha acabado.

Em uma escola da comunidade em que mora, ela ficou sabendo das inscrições para o programa Empreendedoras da Beleza , iniciativa do Grupo Boticário que promove cursos gratuitos online voltados para a qualificação no setor de beleza e empreendedorismo.

Mariana não acreditava que seria selecionada. “Eram poucas vagas e quando me inscrevi já tinham muitas candidatas participando”, recorda com algum espanto. Mas ela entrou. Antes mesmo de fazer o curso presencial, se dedicou ao online e é só elogios à experiência: “O curso abriu muito a minha visão sobre diversos pontos da maquiagem. É diferente de aprender no Youtube”, observa. Mariana diz que o curso permite ir além dos esfumados, já que nos vídeos não há muita preocupação com a pele. “Até as blogueiras erram muito essa questão”.

Conta ainda que o curso lhe deu segurança para arriscar nas cores. Fugir do neutro e “ganhar um kit para poder começar a trabalhar na área” foram providenciais.

A pressa para dar certo na vida já é uma realidade e, enquanto abastece seu perfil profissional no Instagram – com ajuda das amigas que servem como modelos e da mãe que cuida dos dois filhos nas terças à noite quando ela produz os makes e fotos -, Mariana já engatou o curso de vendas do Empreendedoras da Beleza “para aprender a vender minha empresa e meus serviços”. Isso mesmo! Mariana é microempreendedora, também tem uma saboaria artesanal, e está cheia de vontade de fazer acontecer. Ah, lembra do celular? Ela já comprou um; parcelado, é verdade, mas a primeira parcela já está paga. Com planos para retomar o canal no YouTube, Mariana investe em si e em seu negócio.

A reviravolta foi tão grande na vida de Mariana que, nesta 3ª edição do Programa, ela foi convidada a fazer parte do projeto de uma outra forma, agora já exercendo a profissão que tanto ama. A jovem trocou a cadeira de estudante para profissional da beleza no backstage da campanha, foi responsável por maquiar as mulheres que estampam a campanha. “Aprendi novas técnicas de make com o curso e fui aplicar logo nas mulheres que são o rosto do convite às novas participantes do projeto”.

O Empreendedoras da Beleza já colaborou com a vida de mais de 4.500 mulheres e o novo ciclo já está com as inscrições abertas pelo site https://empreendedorasdabelezagb.com.br/ . Para esse ano além dos cursos de capacitação, uma parceria com o Itaú Unibanco vai também ajudar a promover educação financeira das participantes.

Além do aprendizado, as mulheres terão acesso a vantagens e incentivos extras de acordo com seus desempenhos, como kits de produtos do Grupo Boticário, chips de celular, consultoria de marketing digital, opções de contratação de plano de saúde e cursos diferenciados para alavancar suas carreiras.