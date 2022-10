Patrícia Poeta comemora boa fase na vida pessoal e profissional: ’O balanço é muito positivo e me traz muita felicidade’ - Divulgação

Patrícia Poeta comemora boa fase na vida pessoal e profissional: ’O balanço é muito positivo e me traz muita felicidade’Divulgação

Publicado 09/10/2022 07:00

Rio - Três meses após estrear como apresentadora titular do "Encontro", Patrícia Poeta é só alegria. A jornalista de 45 anos se sente realizada com o novo desafio e comemora os altos índices da audiência da atração. Desde sua chegada ao programa, o matinal da TV Globo é assistido por 10 milhões de pessoas diariamente. Para Patrícia, o sucesso é resultado do trabalho em equipe.

fotogaleria

"O balanço é muito positivo e me traz muita felicidade. Esse resultado vem de muito trabalho, de pessoas que acordam cedo para fazer dar certo. Uma equipe de profissionais à frente e por trás das câmeras que se juntou para trazer o melhor do que há para o público que está em casa. Cada um que faz parte da equipe é peça fundamental para esse sucesso que estamos colhendo. O 'Encontro' se mantém líder absoluto no horário, é assistido por mais de 10 milhões de pessoas diariamente – foi visto por cerca de 90 milhões de pessoas nesses três meses. É muita gente acompanhando", analisa.

A apresentadora acredita que novos telespectadores chegaram após a mudança de horário do "Encontro", que agora vai ao ar imediatamente após o "Bom Dia Brasil". "O programa está com mais jornalismo, há mais elementos no palco, assim como agora a gente pega um público que vem do jornal. Essa pluralidade tem trazido pessoas novas para essa nossa mistura boa", afirma.

O desafio de levar uma atração ao ar diariamente é instigante para Patrícia Poeta, que ao lado de sua equipe já teve que começar um programa completamente do zero faltando uma hora para o início do matinal. "Nesses três meses – que completamos no último dia 4, o programa da homenagem que fizemos ao Jô (Soares) foi marcante. Uma hora antes de o programa começar, planejamos um 'Encontro' do zero, assim que a morte dele foi anunciada. Mas conseguimos fazer uma homenagem digna e marcante", relembra a apresentadora, que cita outro momento de emoção.

"A homenagem para Laura Cardoso, poder recebê-la no programa, foi também muito especial. Não por acaso, mesmo me segurando, acabei ficando emocionada também".

Mudança para São Paulo

Além da mudança de horário, o "Encontro" também passou a ser transmitido ao vivo de São Paulo. Patrícia Poeta conta como foi deixar o Rio após tanto tempo morando na Cidade Maravilhosa. "Gosto muito de São Paulo. Morei aqui 22 anos atrás. Estar de volta à capital paulistana em outra fase de vida e de carreira tem sido desafiador e, ao mesmo tempo, muito especial", garante a jornalista.

Apesar de não se exercitar mais na orla, onde era frequentemente vista quando morava no Rio, Patrícia continua se exercitando em São Paulo e até encontrou uma nova atividade física. "Tenho feito musculação e exercícios aeróbios por aqui. Também me inscrevi numa aula de dança. Estou gostando bastante!", revela.

'Viver o presente'

Em setembro de 2021, Patrícia Poeta passou por uma cirurgia após uma grave inflamação na garganta. O episódio fez com que a apresentadora ressignificasse a vida e algumas prioridades. "Sim, foi um susto daqueles e que mexeu demais comigo, confesso. Acho que passei a dar mais e mais prioridade ao que de fato é importante na vida. Saber viver o presente, aproveitar cada momento na sua intensidade fazem parte do meu dia a dia, mais do que nunca. Até porque a única certeza que temos é o hoje", afirma.

Por isso mesmo, sempre que tem um tempinho livre, a apresentadora procura passá-lo com os amigos. "Gosto de encontrar os amigos, bater papo e dar boas risadas com eles. É meu hobby favorito", explica.

Prestes a completar 46 anos - ela faz aniversário no próximo dia 19, Patrícia conta que não se priva de nada para manter a forma. "Não me privo de nada, mas tento fazer de forma equilibrada. Até porque 'viver bem o presente' é também poder se dar o direito de comer coisas gostosas. Não abro mão do meu docinho, não", diz, aos risos.

Trajetória

Patrícia estreou no Jornalismo na TV Bandeirantes, onde atuou por um ano como repórter e apresentadora. Depois disso, dividiu a bancada do "SPTV" com Chico Pinheiro e ganhou projeção no Brasil ao comandar a previsão do tempo no "Jornal Nacional", aos 24 anos, em 2000. E não para por aí, a gaúcha já foi correspondente internacional em Nova York por quatro anos e voltou ao "Jornal Nacional" para dividir a apresentação do noticiário com William Bonner. Além disso, antes de comandar o "Encontro", ela fazia parte do time do semanal "É de Casa".

"Acho que a Patrícia lá de trás amava o que fazia e era muito sonhadora. A de hoje segue com a mesma paixão pelo trabalho, mas é mais decidida, dona do seu nariz, experiente, tem mais noção dos caminhos a seguir. Essa sensação é muito boa. Sensação de segurança, de autoconfiança e, cada vez mais, leveza na vida", afirma a apresentadora.

Realizada



A boa fase tanto na vida pessoal, quanto na profissional trouxe leveza e segurança para Patrícia Poeta, que conta quais são seus próximos sonhos e planos. "Acho que a felicidade está no caminho, não na chegada. Acredito muito nisso. Nesse momento, meu caminhar é fazer o 'Encontro' da melhor forma possível. Me doar, mesmo, para o programa e pra quem me assiste. Tenho curtido demais fazer isso. Cada dia há um desafio novo, um programa novo. Lá na frente, quem sabe, encontrar um companheiro. Mas sem pressa…"