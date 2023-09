Personagem de Giovana Cordeiro em Fuzuê, da TV Globo, é artesã - Manoella Mello / TV Globo

Personagem de Giovana Cordeiro em Fuzuê, da TV Globo, é artesãManoella Mello / TV Globo

Publicado 24/09/2023 06:00

Rio - Luna, personagem de Giovana Cordeiro em "Fuzuê", da TV Globo, é uma artesã de mão cheia e ganha a vida produzindo e vendendo acessórios feitos com materiais reutilizados, como sementes naturais, fibras e anéis de latinha. Não demorou muito para as biojoias despertarem a atenção da mulherada que assiste ao folhetim escrito por Gustavo Reiz e fazerem ainda mais sucesso nas ruas.

fotogaleria

"Sem dúvidas que exposição desse tipo de acessório na novela influencia no sucesso dele, ainda mais com uma personagem forte como a Luna, é muito importante... Ter uma personagem que represente este segmento tão difundido no Brasil, desde pequenas artesãs a grandes designers é importante", acredita Maria Oiticica, que é artesã e tem uma marca no segmento de biojoias há mais de duas décadas.

Diferente do que se imagina, nem sempre é simples transformar sementes em lindos acessórios, como cordões, pulseiras e brincos. "No meu caso, sim (há uma preparação das sementes). Ela é colhida na floresta, assim como cascas de árvores e frutos. São resíduos, nada arrancado. Estas pérolas da natureza são tratadas, furadas, esterilizadas para evitar que surjam os indesejáveis bichinhos, já que é material orgânico, passam por tingimento natural, etc.", explica a designer.

Ainda de acordo com Maria, as biojoias com sementes de jarina e açaí são as que mais fazem sucesso. "São várias sementes que podem ser usadas e outras com as quais ainda não trabalhei. Um universo enorme. Cada pessoa tem seu gosto, mas a jarina e o açaí são destaques das nossas coleções. A jarina é conhecida como o marfim vegetal pela consistência dura, pela cor, um luxo bem brasileiro e sustentável. O açaí é conhecido como o guardião da floresta, pois seu fruto é base da alimentação ribeirinha, sua palha serve como cobertura de casa e suas sementes para o artesanato".

Durante a coletiva de imprensa da novela, Giovana celebrou o fato de sua primeira protagonista transformar 'lixo em luxo' e alertou para a questão da sustentabilidade. "Ela trabalha com biojoias, dando vida nova a objetos que seriam descartados. Estou particularmente feliz por contar essa história em uma novela. E espero que essa mensagem seja passada, seja levada adiante, e que esse assunto cresça nos nossos debates. A Luna reutiliza objetos como garrafa PET, anel de latinha e cápsula de café para criar acessórios, para dar vida nova aos objetos, para gerar empregos, diminuir o impacto do nosso consumo no meio ambiente. Ela é muito ligada a essas alternativas", destacou a artista.

Maria também opina sobre o uso de sementes nas biojoias como forma de contribuir para a sustentabilidade. "A semente é um símbolo da vida. Vivemos um momento crucial e urgente. O futuro já chegou em forma de catástrofes, aqui e mundo afora, por conta do descaso com a natureza e das consequentes mudanças climáticas. Precisamos mudar o nosso olhar, a nossa consciência, o nosso relacionamento com a natureza. Está mais do que na hora de uma virada. A semente, para mim, é um símbolo de vida, de esperança".