Publicado 28/12/2022 09:00

O ano está terminando e já é tradição apostar em simpatias e orações nessa época, para começar 2023 com muitas energias boas. Segundo o tarólogo e astrólogo Victor Valentim, os astros favorecem as mudanças para o ano que vem.

"O ano de 2023 entrará com muita emoção e repleto de novidades. Em uma conexão direta com a Lua, o planeta regente do ano que vem. A Lua trabalha diretamente com nossos sentimentos, emoções e com nossa sensitividade. O ano promete uma conexão emotiva e sensível, junto a grandes revoluções com plutão entrando em aquário - isto é, momento de grandes revoluções e transformações", explica o Victor.

E para estar nessa ótima sintonia para 2023, o tarólogo ensinou 5 simpatias para começar bem o próximo ano.

Cores

Utilize algo prateado: isto vai auxiliar você a conectar-se com a energia Lunar, que é o astro regente do ano de 2023. Auxiliando você a remover dificuldades e empecilhos e a trazer bons fluidos logo na virada do ano.

Outra cor que vai reger a energia é o lilás. Que vai auxiliar nesta grande transmutação que envolverá todo o ano de 2023, prometendo términos e rompimentos de conexões indesejáveis e abertura para novas energias.

Para o amor

Passe o final deste ano com um jaspe vermelho em seu bolso. Este cristal possui grande conexão com o chakra básico e auxilia a trazer força, movimento e abertura de caminhos em sua vida. Pode também ser utilizado como um pingente, colar ou pulseira.

Para prosperidade

Pegue uma fita de cor dourada e dê 7 nós. Cada nó mentalize um desejo. A energia do número 7 estará regendo todo ano de 2023, trazendo conexão com a espiritualidade e muita reflexão na hora dos gastos. Busque passar o ano com uma fita com 7 nós na cor dourada para gerar prosperidade e abundância, pendure ela pela sua casa depois da virada do ano.

Para saúde

Próximo da virada do ano procure comer uma pera. Esta fruta auxilia trazendo saúde, longevidade e boas energias para que seu ano seja repleto de boas energias. Guarde as sementes dela em sua carteira durante todo ano.

Um banho para boas energias

Para este ano a erva que deve ser utilizada é a Artemísia. Faça um banho com ela e jogue da cabeça ou do ombro pra baixo como preferir, pedindo que a lua abençoe seus caminhos gerando bons fluídos.