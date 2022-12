A nutricionista Renata Branco ensina um panetone funcional e uma farofa light para a ceia de natal - Divulgação

A nutricionista Renata Branco ensina um panetone funcional e uma farofa light para a ceia de natalDivulgação

Publicado 24/12/2022 08:00

Hoje é o dia oficial da comilança! É véspera de natal, dia de reunir a família, os amigos e confraternizar. Não é verdade? A noite é conhecida por ter uma mesa farta, com guloseimas e comidas tradicionais muito calóricas. Mas você sabia que é possível comemorar sem sair da dieta?

A nutricionista Renata Branco mostra como festejar sem colocar o pé na jaca e ensina duas receitas saborosas e saudáveis para ceia. Aprenda a fazer um panetone funcional e uma farofa light, para curtir o natal e comer com moderação.

Panetone funcional

Ingredientes:

3 xícaras de farinha de amêndoas

7 colheres de sopa de psyllium (em flocos, não serve em pó)

1 colher de sopa de fermento

2 xícaras de adoçante em pó para forno

1 colher rasa de sobremesa de raspas de limão

1 colher rasa de sobremesa de raspas de laranja

100 gramas de frutas secas (uso cranberry, passas e mix de berries)

1 e ¼ de xícara de água morna sensível ao toque

2 colheres de chá de vinagre (de arroz ou maça)

2 colheres de sopa de essência de panetone

3 claras

Modo de preparo:

Separe os secos em um bowl e reserve;

Misture levemente as claras com água morna, o vinagre e a essência;

Junte essa mistura líquida aos secos, incorporando os ingredientes;

Não bate em batedeira, apenas misture com uma espátula até hidratar o psyllium;

Acrescente 100 gramas de frutas secas;

Coloque em forminhas de panetone ou uma única forma untada com oleo de coco.

Cobertura:

Barra de Chocolate 70% 80g

Leite de amendoa ou coco 100ml

Derreta a barra de chocolate com o leite de amendoa e enfeite seu panetone!!

Farofa light

Ingredientes:

1 xícara de farinha de amêndoa

2 colheres de sopa de flocos de quinoa

1 colher de sopa de farinha de linhaça

1 xícara rasa de castanha do caju torrada

3 ovos cozidos

2 colheres de sopa de manteiga

3 dentes de alho

1 xícara de cenoura ralada

Salsa a gosto

Modo de preparo:

Deixe a cebola dourar com o alho e a manteiga. Adicione as farinhas e a castanha, sal e a cenoura ralada. Deixe torrar um pouquinho e por último acrescente o ovo cozido picado e a cebolinha.