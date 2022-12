Cuidados com a saúde e a beleza das mãos - Reprodução

Cuidados com a saúde e a beleza das mãosReprodução

Publicado 19/12/2022 19:00

Olá, meninas!

As mãos estão sempre expostas ao calor, frio, água, álcool em gel e várias outras substâncias todos os dias. Não é mesmo? Por isso elas merecem uma atenção especial. Hoje vamos destacar alguma dicas preciosas para tratamentos e cuidados específicos, que vão deixar suas mãos mais bonitas e saudáveis.

O uso de álcool desde o início da pandemia, que agora se tornou um hábito, é um ponto que requer atenção na rotina diária. “O álcool 70% seja líquido ou em gel é o mais indicado para a assepsia por ser o mais efetivo na eliminação de bactérias, fungos ou vírus. Mas para as pessoas que ficam com as mãos muito ressecadas ou têm dermatites, o hidratante para mãos pode ser usado depois da secagem completa do álcool”, explica a dermatologista Fabiana Seidl.

Além disso, outras substâncias também podem agredir as mãos. “O uso de sabonetes, detergentes ou substâncias como o álcool em excesso podem destruir as camadas de proteção da pele, o que facilita a perda de água e a desidratação e, por fim, o ressecamento excessivo, que pode levar a dermatites e ferimentos. Por isso é tão importante a hidratação, que evitará possíveis ferimentos e outras lesões de pele”, destaca o dermatologista Franklin Verissimo.

Hidratação das mãos é muito importante na rotina diária. Existem bons hidratantes para mãos, alguns mais sofisticados com toque mais seco e suave e com ativos adicionais, como antixoxidantes e ativos contra manchas. Alguns ativos formam uma espécie de barreira, que ajuda a manter a hidratação da pele, como a glicerina e os óleos vegetais e, entre os óleos, destacamos o alto poder de hidratação da manteiga de karité. E se a pele estiver muito ressecada é bom optar por fórmulas que tenham um poder de hidratação ainda maior, como as com uréia na formulação.

E você? Está cuidando bem das suas mãos? Gostaram das dicas? Para saber mais é só me seguir no Instagram @gardeniacavalcanti. E não deixem de me acompanhar também no programa Vem Com a Gente, na TV Band, de segunda a sexta, a partir das 13h30. Espero vocês!