O maquiador Agustin FernandezFOTOS Divulgação

Publicado 18/12/2022 01:00

É tempo de confraternizar com a família e os amigos. As comemorações de Natal e Ano Novo chegaram com tudo e o look das festas exige uma maquiagem especial, elegante e de arrasar! A tradição de festejar também vem acompanhada de muito luxo e brilho. Então, vale colocar aquela roupa de noite e ficar linda para esperar a meia noite.



E para destacar as tendências de make para as festas, o influencer, empresário e especialista em beleza Agustin Fernandez chega com dicas perfeitas. Confiram!



1) Prepare a pele com hidratante e /ou primer facial, mesmo para pele oleosa.

Quando você não hidrata a pele, ela acaba absorvendo a base e por isso, às vezes, com 2 horas após fazer a make, você olha no espelho e parece que não está maquiada! Hidrate a pele antes da maquiagem para ficar linda até o fim da festa.



2) Uma pele bem feita faz toda a diferença, tanto nas fotos quanto pessoalmente. Faça a sua maquiagem respeitando a seguinte sequência:

Primeiro, base, corretivo, pó, blush e iluminador. Importante: para a ocasião, use uma base levemente mais escura que a sua pele. Isto vai fazer com que nas fotos você não fique esbranquiçada ou com cara de fantasma.



3) Olhos: Ponto alto da maquiagem nesse final de ano, eles merecem toda nossa atenção. Abuse das sombras, delineador e cílios. Como após algumas taças de champanhe a gente não tem os mesmos cuidados com a maquiagem, sugiro os delineadores adesivos.



4) Boca: capriche no batom em tons nudes para não manchar copos com tons escuros. Não esqueça de levá-lo com você, provavelmente vai precisar de retoque. Um batom de longa duração é bem-vindo nessas horas.

