Terapeuta corporal explica que algumas ações podem ajudar a reduzir a celuliteReprodução

Publicado 14/12/2022 10:00

Olá, meninas!

Hoje vamos falar sobre as inimigas de todas as mulheres: a celulite! O verão está chegando e a preocupação em eliminar os “furinhos” da pele também chega junto com a estação. Estar com o corpo bonito pode até ser importante, mas fazer isso de forma saudável é fundamental.

Apesar de não gerar nenhum problema na saúde e ser algo puramente estético, sabemos o quanto a celulite afeta a autoestima de muitas pessoas. O terapeuta corporal Carlos Magno Siervi, o “Drenofitness”, é especialista no assunto e destacou algumas dicas para acabar com incômodo.

“Estudos mostram que em 90% dos casos, a causa da celulite é genética, mas também existem fatores comportamentais e alimentares que contribuem para a piora da celulite”, explica Magno.

Para entender melhor, fica mais fácil se observarmos os 4 graus do problema: o 1° e o 2° só são percebidos se pinçarmos a pele em repouso, já os graus 3 e 4 são os que mais geram incômodo e são percebidos sem nenhum esforço. A celulite não tem cura, o que acontece é que nos graus 1 e 2 são quase imperceptíveis.

Segundo especialista, algumas dicas podem auxiliar na diminuição do problema:

- Beba pelo menos 4 litros de água, isso vai ajudar todo o sistema circulatório, inibindo o acúmulo de gorduras que também se transformam em celulite, além da hidratação corporal e da pele.

- Evite tabagismo, de preferência elimine o cigarro da sua vida, você só terá benefícios.

- Modere o consumo de álcool e quando consumir, se hidrate bem.

- Modere o consumo de gorduras, pois sobrecarregam seu corpo, gerando inflamações.

- Procure ter uma alimentação equilibrada, evitando excessos e mantenha uma disciplina alimentar.

- Faça qualquer tipo de atividade física.

- Procure dormir pelo menos 6 horas por dia, de preferência sempre antes da meia noite.

- Evite doces e excesso de carboidratos. O açúcar vai ajudar no processo inflamatório e ampliar a celulite.

- A massagem corporal poderá ajudar muito no tratamento da celulite, pois irá acelerar a eliminação da mesma. Aliada aos procedimentos acima, os resultados serão muito bons.