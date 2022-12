Desfile do estilista Guilherme Tavares - Reprodução

É inegável que o mundo da moda está buscando cada vez mais alternativas para a conservação do meio ambiente. Daí surge a moda sustentável e a necessidade de engajar cada vez mais consumidores em atitudes que estejam ligadas ao conceito de consumo consciente.

O estilista Guilherme Tavares é um exemplo de que a moda sustentável pode ser aplicada com sucesso, sem perder a beleza e elegância. "Estou preocupado em usar métodos de produção que não produzam ou pelo menos minimizem o impacto ambiental", explica Guilherme.

No último dia 10, o estilista apresentou sua coleção "Revive - do lixo ao luxo”, em um desfile no hotel JW Marriot, marcado por muitas cores e peças feitas com materiais recicláveis. Um evento cercado de muito glamour, emoção e consciência ambiental.