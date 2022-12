As idealizadoras do New Concept Rio, Patrícia Nagy, Carla Araújo e Flávia Abreu - Divulgação

As idealizadoras do New Concept Rio, Patrícia Nagy, Carla Araújo e Flávia Abreu Divulgação

Publicado 15/12/2022 08:00

A 16ª edição do New Concept Rio acontece hoje (15/12), das 13h às 20h, na Barra da Tijuca, no Windsor Marapendi Hotel. Com o tema natalino e entrada gratuita, o evento reunirá 25 marcas empreendedoras comandadas por mulheres. Serão expostos produtos da moda feminina e de praia, sapatos, bolsas, joias e bijuterias, casa e decoração. A curadoria é de Carla Araújo, Flávia Abreu e Patrícia Nagy. As grifes Lust Woman, Daniela Lana, Oh Beach e Oro joias são algumas das marcas que estarão presentes.

A decoração natalina será feita pela marca à Mesa que montará uma linda árvore de natal onde o público poderá colocar brinquedos que serão recolhidos em prol do Instituto Pró Criança Cardíaca, projeto sem fins lucrativos, que atende crianças cardiopatas. Também serão sorteados brindes durante o evento e o som ficará por conta do DJ Fernando de Luz.