Luciana Pereira, da Maria Produções, produtora responsável pelos eventos e projetos do Cristo RedentorDivulgação

Publicado 20/12/2022 21:00

Nascida e criada no subúrbio, no Lins de Vasconcelos, a carioca Luciana Pereira é hoje uma das responsáveis pelos eventos do Cristo Redentor. Ao lado do Padre Omar, o reitor do Santuário, ela cuida com dedicação e carinho desse que é o maior símbolo da cidade do Rio de Janeiro.

Casada, mãe de uma jovem de 17 anos, ela divide seu tempo entre a família e a rotina intensa no Cristo, como diretora executiva da Maria Produção. A produtora é responsável por todas as ações, atividades e produções que acontecem no monumento. Muitos não sabem, mas um dos símbolos turísticos mais conhecidos no mundo inteiro, conta com a ajuda de um toque feminino nos seus projetos. Há 14 anos Luciana é pura dedicação, entrega e carinho por esse espaço especial. E um lugar tão importante e grandioso precisava mesmo contar com um mulherão na sua rotina, não é mesmo? Vamos conhecer um pouco mais sobre o dia a dia dessa mulher que inspira outras mulheres?

Como começou a sua história com o Cristo Redentor?

Minha história com o Cristo começou em um evento chamado “Marcha Mundial Pela Paz”, há 14 anos. Na época faltavam 2 anos para o monumento completar 80 anos. Foi quando o Padre Omar me perguntou se eu era produtora, e eu trabalhava em uma produtora e ele me convidou para elaborar as ações de comemoração pelos 80 anos do Cristo. Desde então sou apaixonada por esse lugar e pelas ações que realizamos.

Como é a rotina de cuidar do monumento?

A rotina lá é corrida. O trabalho é muito intenso. Estamos falando de um símbolo católico, referência no turismo mundial, um equipamento turístico muito importante para a cidade do Rio de Janeiro. São vários eventos, então a nossa rotina é muito intensa. A Maria Produção é responsável por todas as ações, atividades e produções que acontecem lá no topo do Cristo. Cuidamos dos sacramentos, casamentos, batizados. Então “rotina” é uma palavra que não encaixa na nossa vida (risos). Mas é maravilhoso, é prazeroso trabalhar lá em cima. Um grande desafio, pois estamos em 710 metros acima do nível do mar. Então muitas vezes a gente não tem tempo para ter um plano B. Tudo que a gente faz lá em cima precisa ser muito bem organizado e planejado.

Quais são os próximos projetos e novidades no Cristo?

Nossa, vem muita coisa boa por aí! Estamos nos tornando mais completos nas entregas das celebrações de casamento, para entregar para as noivas um pacote mais completo, fechando parcerias com grandes empresas do ramo. Estamos buscando aprimorar os serviços. Melhorando as celebrações de café da manhã ao amanhecer, que é um momento muito especial, em que o sacerdote recebe um grupo de pessoas e contamos um pouco a história do Santuário. Também estamos terminando de fechar o formato para a visita noturna guiada.

Qual é o segredo do sucesso?

O segredo do sucesso para mim, primeiro é ter fé, segundo ter gratidão sempre. Você ter um time! E eu sou muito abençoada, pois tenho um time que é 100% focado no trabalho e nas entregas. Isso gera sucesso, pois ninguém faz nada sozinho.