Conheça os cuidados na hora de descolorir os fiosReprodução

Publicado 21/12/2022 09:00

Olá, meninas!

A tendência de descolorir o cabelo é algo muito comum. Nossas mães, avós e até bisavós já adotaram a tendência, que passa por gerações. E não só as mulheres! Homens também são adeptos, como foi o caso de vários jogadores de futebol durante a Copa do Mundo. O estilo se tornou cada vez mais comum. Ousado, diferente e marcante, deixar os fios bem claros exige muitos cuidados. Se a descoloração não for feita da forma correta, os fios podem ser muito prejudicados.

De acordo com Vinny Silveira, hairstylist do salão D'Concept, na hora de adotar esse estilo sempre existe o perigo de quebra dos cabelos. "É preciso fazer o procedimento com um profissional experiente e usar sempre uma mecha de cabelo como teste antes, para saber se o fio aguenta a química. O risco de quebrar e ressecar os cabelos é real. Por isso é tão importante tratar os fios antes e depois do processo.

No verão esses cuidados devem ser redobrados. Nessa época aumentamos as visitas às piscinas e praias, aumentando também os danos aos fios. E se o cabelo é descolorido, o estrago fica ainda maior. E nos banhos de piscina ainda existe o risco do cabelo ficar “esverdeado” por conta da reação química dos produtos usados na água.

"É preciso cuidar do cabelo sempre, com produtos bons e manter uma rotina. Para isso, devem ser feitas reconstruções, hidratações e o uso de produtos para proteger os fios quando na hora de secá-los e até da exposição ao sol”, reforça o hairstylist.

