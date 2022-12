Salpicão - receita barata e saudável - Reprodução

Publicado 25/12/2022 01:00

É tempo de amor, união, paz e esperança, tempo de refletir sobre o verdadeiro sentido do Natal. Que nesta data tão marcante todos possam estar com a família e os amigos, comemorando e celebrando o nascimento de Jesus. Que a magia desse momento esteja nos corações de todos vocês. Um Feliz Natal!



Receitas baratas e saudáveis para as festas



Que tal comemorar as festas de fim de ano com opções baratas saudáveis para a ceia? A equipe do Mesa Brasil, o programa de segurança alimentar desenvolvido pelo Sesc, que atua no combate à fome e ao desperdício de alimentos, deixou duas receitas muito saborosas. Confiram!

SALPICÃO

Ingredientes:

2 xícaras de entrecasca de melancia ralada

1 xícara de cenoura ralada

1 xícara de repolho picado

1 xícara de presunto em cubinhos

1 xícara de maçã em cubinhos

1 xícara de nozes picadas

1xícara de milho verde

1 cebola picada

1 ½ xícara de maionese verde

2 xícaras de caldo de frango Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Batata-palha a gosto



Preparo do salpicão:



Salgar a entrecasca (misturar com 1colher de sopa de sal) e deixar escorrer por 30 minutos. Lavar a entrecasca e cozinhar no caldo de frango por 10 minutos. Coar e deixar esfriar. Misturar os ingredientes e deixar na geladeira. Cobrir com batata palha na hora de servir.



Preparo do molho (maionese verde): Misturar os ingredientes (menos os vegetais) num liquidificador. Bater e ir acrescentando mais óleo em fio até dar o ponto. Acrescentar os vegetais e bater até ficar homogêneo.

PAVÊ COM CASCAS DE BANANA

Ingredientes:

Para as passas de casca de banana:

½ xícara de açúcar

3 colheres de sopa de manteiga

Cascas de 7 bananas médias picadas em cubinhos



Para o caramelo de banana:

1 xícara de açúcar 7 bananas médias

1 lata de leite condensado cozido

1 caixinha de creme de leite

1 pacote de biscoito de maisena Chocolate em pó a gosto



Para o merengue suíço:

3 claras de ovo

1 xícara de açúcar



Preparo da casca de banana:

Levar ao fogo todos os ingredientes e mexer até caramelizar.



Preparo do caramelo de banana:

Levar ao fogo o açúcar até ficar uma calda com cor de guaraná. Acrescentar as bananas em rodelas e mexer bem. Retirar do fogo e reservar.



Preparo do merengue suíço:

Levar uma panela pequena com água ao fogo médio. Ela servirá de base para o banho-maria. Juntar o açúcar às claras, encaixar a tigela na panela e mexer com um batedor de arame, por cerca de 4 minutos, até ficar liso. Cuidado para não cozinhar as claras. Para ter certeza de que está no ponto, com uma colher retirar uma porção da mistura e com a ponta dos dedos verificar se as claras estão aquecidas e sem grãozinhos de açúcar. Você pode também fazer esse procedimento direto na panela sem o banho- maria. É mais rápido, mas o risco das claras cozinharem é maior. Transferir para a tigela da batedeira e bater em velocidade alta por cerca de 10 minutos, ou até esfriar e formar um merengue firme.



Montagem:

Num pirex, colocar uma camada do doce de leite e salpicar as passas. Fazer uma camada de biscoitos.Colocar um pouco das bananas caramelizadas. Fazer outra camada de doce de leite, passas de cascas de bananas, biscoitos e doce de leite. Cobrir com o merengue e leve à geladeira. Ao servir, polvilhar chocolate em pó.

BELEZA DA ALMA

“É Natal sempre que deixares Deus amar os outros através de ti... Sim, é Natal sempre que sorrires ao teu irmão e lhe ofereceres a tua mão”

Madre Teresa de Calcutá