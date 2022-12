Saiba como proteger seu pet do som dos fogos de artifício durante o réveillon - Reprodução

Publicado 29/12/2022 00:00

Com as festas de final de ano é comum o uso de fogos de artifício durante as comemorações. Mas para quem tem bichinhos de estimação, essa época pode ser um verdadeiro tormento! O som do estouro gera desconforto aos pets, que podem mostrar diferentes sinais de incômodo. Os nossos filhos de quatro patas podem sofrer muito com todo esse barulho. Por isso, para ajudar e amenizar o desconforto deles, conversamos com a Lysandra J. Barbieri, veterinária da Cobasi, que destacou dicas importantes.

“O animal tenta se esconder, pode ter até vômitos, diarreia, tremores e vocalização, porém é passageiro. Caso estes sintomas se prolonguem ou o animal apresentem convulsões, é hora de correr para o veterinário”, explica a especialista.

Por possuírem a audição bem mais aguçada do que a nossa, ouvindo cerca de 4 vezes mais alto do que os humanos, os cães estão entre os mais afetados.

“As orelhas dos cães funcionam como antenas parabólicas que captam melhor o som, tornando-o ainda mais alto. Sendo assim, se o som de fogos é incômodo para nós, para o cão acaba virando um tormento”, destaca Lysandra.

Porém, os cães não são os únicos animais de estimação que sofrem com os sons. Gatos, aves, roedores e até cavalos sofrem com os barulhos de fogos.

“Assim como com os cães, o som causa medo, ansiedade estresse. Em casos nos quais a explosão esteja muito próxima, é possível até romper o tímpano do animal. Alguns podem se machucar no momento da fuga ou até mesmo terem taquicardias a ponto de irem parar no hospital veterinário”, finaliza a veterinária.

Para amenizar os efeitos dos sons gerados pela queima de fogos de artifício neste período do ano, a especialista faz algumas recomendações: