Saiba qual o look de réveillon de cada signo - Reprodução

Publicado 31/12/2022 09:00

Olá, meninas!

Para muitas pessoas mulheres o visual de Réveillon tem tudo a ver com as boas energias atraídas para o ciclo que se inicia. Por isso, todo mundo costuma ser empenhar bastante na hora de produzir os seus looks para a chegada do ano novo. Para ajudar nessa missão, o diretor artístico Ale Monteiro separou algumas inspirações especiais de look de Ano Novo de cada signo. As dicas vão te ajudar a comemorar a data cheia de estilo e personalidade. Confira!

Áries

As arianas são pessoas que estão sempre por dentro das tendências. Apostar em looks fashionistas é o segredo para criar a produção indicada. Pense nas peças mais ousadas, como as minissaias combinadas com corset ou vestidos com recortes estratégicos. Outra dica é apostar nas cores quentes.

Touro

Já as mulheres do signo de touro têm no DNA um estilo mais tradicional e desejam um 2023 cheio de vibrações positivas. Nesse caso, pense nos looks all white e com uma estética mais romântica, como as peças rendadas.

Gêmeos

A geminiana é prática e almeja o conforto. Sem paciência para gastar muito tempo pensando no look que vai usar, a dica é apostar nas peças únicas. Seja um macacão ou vestido, por exemplo.

Câncer

Um look vermelho é sempre uma ótima opção para as mulheres desse signo que estão sempre em busca de paixão. Afinal, essa é a cor ideal, além de também atrair sensualidade e ficar linda em um vestidinho midi poderoso ou um terninho combinado com lingerie à mostra.

Leão

Com a intenção de chamar atenção com o melhor look da noite, mesmo que nas fotos das redes sociais, a leonina vai atrás de visuais com peças marcantes e tendências da estação. Invista nos tons metalizados ou looks color blocking ou na transparência, que combinam com o glamour desse signo.

Virgem

Detalhista, a virginiana precisa passar o Réveillon com o look mais impecável de todos. O ideal é pensar em um look sem erros. Leve a sério o ditado: menos é mais. O conselho é escolher uma roupa com bom caimento ao seu corpo e reforce com as peças que você costuma usar, seja tradicional ou mais ousada.

Libra

Regida por Vênus, a libriana sempre quer atrair a energia do amor e, para isso, a dica é investir em um look rosa para o Ano Novo. Pode ser em apenas uma peça ou no visual completo, o que importa é a presença da cor. Aproveite que a tendência barbiecore está em alta e inspire-se na hora de criar a sua composição.

Escorpião

A escorpiana é sedutora e vai querer um look matador para a virada do ano. Pense nas peças mais ajustadas ao corpo com recortes ou decotes. O uso de acessórios tem um poder infalível na hora de criar uma produção de uma escorpiana.

Sagitário

Confortável para aproveitar muito a celebração de Réveillon, a sagitariana pode apostar em um look divertido como ela, sem perder o estilo. Uma tendência que é a cara do signo? Os conjuntinhos.

Capricórnio

A capricorniana deseja um ano de muito sucesso, principalmente no setor profissional e na carreira. Vale apostar em um look básico e branco para a virada, que é a cara do signo. Peças de alfaiataria fazem toda a diferença.

Aquário

A aquariana vive atrás de novas aventuras e não deseja menos do que isso para o próximo ano. Para a virada, o melhor look é estampado e 'diferentão', sempre fugindo do convencional.

Peixes

A combinação do branco com renda é a cara da pisciana para o look de Ano Novo. Além de românticas, as nativas do signo são good vibes e querem atrair muita paz para o ano que está chegando.

Já escolheu seu look para o réveillon? Aproveite as dicas e arrase na festa! A dica de ouro é começar o ano com o pé direito e seu 2023 será maravilhoso.