Janeiro verde faz um alerta sobre o câncer de colo de úteroReprodução

Publicado 02/01/2023 10:00

Olá, meninas!

Sangramento, dor durante a relação sexual e na região abaixo do umbigo, perda de peso acentuada e sem motivo. Você sabia que esses são sintomas do câncer de colo de útero? Esse é o terceiro tumor mais frequente entre as mulheres. E se você ou alguma mulher que você conhece sentir algum destes sinais de alerta, cuidado! E não demore a procurar atendimento médico. O diagnóstico precoce ajuda muito na cura.

A campanha “Janeiro Verde” faz esse alerta sobre a prevenção da doença. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), somente em 2023, 17 mil novos casos de câncer de colo de útero devem ser diagnosticados no Brasil. No Rio, no mesmo período, a doença deve atingir 1.540 mulheres somente na capital.

Uma das formas de prevenção contra a doença é a vacinação contra o HPV, vírus sexualmente transmissível que é responsável pela maior parte dos casos de câncer no colo de útero. Oferecida gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde e disponível atualmente para todas as crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, a vacina deve ser feita antes mesmo do início da vida sexual, pois, desta forma, além de ter maior eficácia, já protege na primeira vez.

“Mais de 90% dos casos do câncer do colo do útero estão ligados ao HPV. Infelizmente, apenas um terço das meninas são vacinadas no Brasil e isso pode impactar diretamente no problema. Isso poderia reduzir em até 95% as chances de desenvolvimento da neoplasia”, diz a oncologista Angélica Nogueira, do Grupo Oncoclínicas.

Além de se vacinarem e usarem sempre preservativo durante as relações sexuais, as mulheres devem, segundo a oncologista Carla Andrade, do Hospital Marcos Moraes, incluir na rotina a realização do exame Papanicolau. “O exame é capaz de identificar lesões pré-malignas no colo do útero. A recomendação é que ele seja feito a partir dos 25 anos e repetido uma vez a cada três anos, se três exames consecutivos não tiverem apresentado alterações”, explica Carla.

Entre os principais fatores de risco para a doença estão: além do HPV, ter tido cinco ou mais partos, a constante troca de parceiros e o tabagismo. O câncer de colo de útero costuma ser mais comum em mulheres consideradas jovens, na faixa dos 35 a 44 anos. No caso de confirmação do diagnóstico, é preciso manter a calma. Constantes pesquisas na área, que vem desenvolvendo novos tratamentos, melhorando a qualidade de vida do paciente e aumentando as chances de cura.

Fique atenta aos sintomas e cuide-se! E não esqueça de cuidar também de quem você ama. Repasse as informações para as amigas, avós, tias, irmãs, vizinhas. O cuidado é uma grande forma de amor.

